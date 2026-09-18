Él es “El Trompas”, presunto asesino de la estudiante española Claudia Tacoronte capturado en México

Las autoridades en México ya capturaron al que sería el responsable del asesinato de la española Claudia Tacoronte, de 21 años, cuya vida se apagó tras ser apuñalada el pasado 12 de agosto en el estado de Morelos. Aunque el crimen inicialmente era manejado hipotéticamente como un feminicidio, la investigación judicial permitió esclarecer qué pudo ocurrir, por lo que ahora es manejado como un homicidio.



La joven, oriunda de las islas Canarias, fue asesinada después de que salió de un evento sobre medicina tradicional en Cuautla, donde se encontraba como estudiante de intercambio. Inicialmente se había contemplado que había una motivación de carácter sexual, lo que fue descartado con el tiempo, pues el crimen se produjo en un intento de hurto del celular de Claudia.

El capturado fue identificado como Francisco Javier Meléndez, alias El Trompas. De acuerdo con la información divulgada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, este sujeto fue detenido en Cuautla, la misma ciudad donde ocurrieron los hechos.

Según las autoridades, cámaras de seguridad ubicadas en viviendas cercanas al lugar de los hechos permitieron establecer que ‘El Trompas’ se encontraba en las inmediaciones de la Casa de la Cultura de Cuautla, sitio al que Claudia Tacoronte habría llegado después de ser atacada. El detenido ya era conocido por las autoridades de Cuautla y contaba con antecedentes relacionados con robos. Desde el miércoles era buscado por las autoridades mexicanas.



Fiscalía lo imputará por feminicidio

Aunque las autoridades sostienen que el ataque estuvo relacionado con el robo del teléfono celular, la Fiscalía de Morelos anunció que imputará a Francisco Javier Meléndez por el delito de feminicidio. El fiscal estatal, Fernando Blumenkron, explicó que las lesiones provocadas a la estudiante española permiten establecer esta clasificación jurídica, de acuerdo con las causales contempladas en el Código Penal de Morelos.



“Las lesiones que él le infiere a Claudia nos permiten establecer que fue un feminicidio lo que sucedió”, afirmó el funcionario durante una conferencia de prensa realizada en el Palacio de Gobierno de Cuernavaca.

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La Fiscalía solicitará una pena de hasta 70 años de prisión, que corresponde a la máxima prevista para este delito en el estado de Morelos. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública citadas por las autoridades, Morelos presenta una de las tasas más altas del país tanto en feminicidios como en homicidios dolosos de mujeres.

Familia de Claudia viajará a México

La familia de Claudia Tacoronte tiene previsto llegar este viernes a Morelos para iniciar los trámites relacionados con la repatriación del cuerpo de la joven a España. El fiscal Fernando Blumenkron confirmó que los familiares acudirán a la Fiscalía para recibir el cuerpo de la estudiante.

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Claudia se había trasladado temporalmente a México para completar su formación en Educación Infantil. La joven estudiaba en la Universidad de Granada (UGR), institución que decidió suspender los intercambios que tenía previstos con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

La universidad española también suspendió las estancias de tres estudiantes que tenían previsto viajar próximamente a esa institución mexicana. Al resto de alumnos que participan en el programa se les ofreció la posibilidad de regresar a España o solicitar un cambio de destino.

María Paula Rodríguez Rozo

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