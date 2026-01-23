Estadounidense fue condenado a cadena perpetua por abuso a menores en Colombia: así fue descubierto

Un estadounidense llamado Manuel Poceiro, de 69 años y residente de Miami (Florida, Estados Unidos), fue condenado a cadena perpetua en prisión federal por explotar sexualmente a menores que conoció durante su viaje a Colombia. Se declaró culpable de los siguientes delitos: intento de coacción y seducción de un menor para participar en actividad sexual, intento de producción de pornografía infantil y posesión de representaciones visuales que involucran explotación sexual de menores.

“Este acusado viajó al extranjero para depredar a niños, grabó su abuso e intentó ocultar sus crímenes detrás de fronteras y transferencias de dinero,” dijo el Fiscal Federal Jason A. Reding Quiñones, del Distrito Sur de Florida. “Una sentencia de cadena perpetua refleja la gravedad de este acto y asegura que nunca más tendrá la oportunidad de dañar a un niño. Que esta sentencia envíe un mensaje claro: quienes explotan sexualmente a menores, en cualquier parte del mundo, serán perseguidos, procesados y removidos permanentemente de la sociedad", añadió.



Así cometió el delito

Según los registros judiciales, el 6 de febrero de 2024, Poceiro se reunió con una persona que creía que lo ayudaría a transportar y lavar dinero relacionado con el narcotráfico. Durante esa reunión, el ahora condenado mostró a esa persona numerosas fotografías y videos que mostraban a múltiples víctimas menores con quienes había tenido actos sexuales mientras estaba en Colombia. Algunas de las imágenes y videos habían sido grabadas por el propio Poceiro.

Tiempo después, el 2 de febrero de 2025, Poceiro llegó al Aeropuerto Internacional de Miami en un vuelo desde República Dominicana. Durante una inspección secundaria, los agentes de la ley realizaron un registro superficial del teléfono celular de Poceiro, y encontraron decenas de imágenes y videos de material de abuso sexual infantil (CSAM, por sus siglas en inglés).



Posteriormente, las autoridades realizaron un análisis forense de los dispositivos de Poceiro, identificando el material que involucraba al menos a cinco víctimas menores. Los registros judiciales también muestran que Poceiro sostuvo conversaciones sexuales explícitas por mensajes desde su celular con una víctima menor de entre 14 y 16 años de edad, a través de una aplicación de mensajería, y solicitó material explícito.



Los registros de un servicio de envío de dinero reflejan que Poceiro realizó varios pagos a individuos en Colombia en nombre de los menores porque ellos no podían recibir los pagos directamente debido a su edad. Por estos hechos, la jueza federal Jacqueline Becerra fue a encargada de anunciar la condena de cadena perpetua.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos resaltó que este caso se presentó como parte del Proyecto Infancia Segura (Project Safe Childhood), una iniciativa nacional para combatir la creciente epidemia de explotación y abuso sexual infantil, lanzada en mayo de 2006 por este organismo. Dirigido por las Fiscalías de los Estados Unidos y la Sección de Explotación Infantil y Obscenidad (CEOS) de la División Criminal, Project Safe Childhood moviliza recursos federales, estatales y locales para localizar, detener y procesar mejor a quienes explotan a menores a través de Internet, así como para identificar y rescatar a las víctimas.

