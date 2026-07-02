Estilistas en Venezuela se unieron para llevar cuidado a refugios y albergues de sobrevivientes

A medida que terminan las labores de rescate en Venezuela y empiezan a llegar damnificados a los albergues y refugios, empiezan a emerger necesidades en una vida que muchos deben empezar de cero. Un grupo de estilistas

se unieron para ayudar desde su oficio, en medio de esa pregunta que muchos tienen de cómo se puede ayudar a todas las personas damnificadas.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La iniciativa fue compartida por Jenny Araujo, una estilista que presta sus servicios en Caracas y cuenta con más de 54.000 seguidores en TikTok, plataforma donde muestra sus trabajos que van desde cambios de looks de sus clientas, hasta experiencias como creadora de contenido.

Araujo relata que ha estado colaborando con donaciones desde que el doblete de terremotos en Venezuela dieron rienda suelta a una tragedia. Mientras ha estado proporcionando estas contribuciones, empezó a pensar qué podría hacer un salón de belleza para ayudar en esta tragedia que enfrentan sus compatriotas. “Nos hemos dado cuenta que las necesidades van cambiando”, argumentó en su video. Por eso, Jenny se dio cuenta “no hace falta hacerlo todo para hacer una diferencia”. Si bien reconoce y admira el enorme aporte que han traído socorristas, personal de salud y personas que han apoyado la emergencia, pudo ver que desde su oficio podía hacer algo más.



Por eso, Jenny y su equipo decidieron aportar desde “sus manos y el cuidado” para ir hasta los albergues para darle un tiempo de relajación a mujeres y niñas que están en estos centros. “Sabemos que un corte o un lavado de cabello no cambia una realidad, pero sí puede regalar un momento de calma y compañía”, explicó. En el video se puede ver cómo todos montaron unos puestos improvisados para dar un momento de desconexión a quienes pasaron por sus manos. “Decidimos salir del estudio y dar nuestra ayuda a ellas”, y así fue. Cortes, peinados y lavados ofrecieron una pausa en medio de tanto dolor y desesperanza que muchas pueden estar experimentando.



“Es nuestra manera de decirles que no están solas”, manifestó Jenny, quien desea que ojalá más empresas y estilistas se unan al movimiento. “Mientras haya alguien que quiera volver a empezar, aquí habrá Manos que Reconstruyen”, concluyó para presentar el movimiento que busca más participantes que quieran unirse a este gesto que puede parecer superficial, pero de fondo es algo significativo.

Publicidad

Conforme los rescatistas vuelven a su país de origen y cesan los rescates de personas que hayan quedado vivas, empieza un nuevo capítulo para los venezolanos: sobrevivir y renacer, a como dé lugar. Pero este episodio puede ser crucial. La Unicef señala que 1,8 millones de personas requieren asistencia humanitaria, 680.000 son niños y niñas. Además, la ONG Plan International alertó sobre el posible riesgo de violencia y violencia sexual que enfrentarían nilas y mujeres en los albergues.

María Paula Rodríguez Rozo

NOTICIAS CARACOL

¿Tiene una historia que contar?

Escríbanos a mprodrir@caracoltv.com.co