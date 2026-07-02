Excomulgan a seis obispos tradicionalistas por desafiar petición del papa León XIV: ¿qué hicieron?

El Vaticano confirmó la excomunión de seis obispos de la ultraconservadora Fraternidad Sacerdotal de San Pío X y advirtió de que cualquier fiel laico que "adhiera formalmente" al grupo sufrirá la misma sanción.

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"Los ministros consagrados pertenecientes a la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X se encuentran en cisma", y los fieles laicos que formen parte de la Fraternidad serán considerados "cismáticos y excomulgados", precisó en un decreto el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el organismo que vela por la doctrina católica en el mundo.



La razón para ser excomulgados

El decreto del Vaticano llega un día después de que el grupo, fundado en 1970 por el obispo francés Marcel Lefebvre y con unos 600.000 fieles en todo el mundo, consagrara a cuatro nuevos obispos, desafiando la petición expresa del papa León XIV de que no lo hicieran.

La excomunión concierne a los cuatro obispos recién consagrados, los franceses Michel Poinsinet de Sivry y Marc Hanappier, el estadounidense Michael Goldade y el suizo Pascal Schreiber. También quedan excomulgados los obispos español Alfonso de Galarreta y el suizo Bernard Fellay, que ejercieron de consagrantes "sin mandato pontificio", según el decreto firmado por el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. El decreto calificó la ceremonia, celebrada en Suiza este miércoles, de "acto de naturaleza cismática".



"Profundo dolor"

El miércoles, el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, mencionó ante los periodistas "el profundo dolor" en el seno de la Iglesia ante estas ordenaciones, que, según él, "rompen la unidad de la Iglesia" y constituyen "un acto cismático" acompañado de "sanciones muy precisas", entre las que destaca, en primer lugar, "la excomunión" de los obispos de la comunidad. "Ignoro cuándo y cómo se pronunciará esta excomunión, pero espero que, pese a lo ocurrido hoy, el diálogo pueda reanudarse y que se pueda encontrar una verdadera solución", añadió.



La Fraternidad de San Pío X rechaza los cambios modernizadores de la Iglesia desde el Concilio Vaticano II (1962-1965) y defiende un modelo de sociedad patriarcal y un ideal de Estado teocrático. Sus fieles siguen una interpretación estricta de la tradición doctrinal y litúrgica y celebran misas de rito tridentino, en latín y con el sacerdote de espaldas.



El papa León XIV había llamado a la Fraternidad a renunciar a su proyecto: "Les suplico desde lo más hondo del corazón: ¡reconsideren su decisión!", escribió. En 1988, el papa Juan Pablo II hizo un llamamiento similar en vano a la Fraternidad, que aquel año consagró a cuatro obispos. La ordenación auspiciada por Marcel Lefebvre provocó la excomunión inmediata de los obispos, que fue levantada en 2009 por Benedicto XVI. (Lea también: Presidente Petro se reunió con el papa León XIV en El Vaticano: ¿de qué hablaron?)



¿Cómo pueden ser readmitidos en la Iglesia católica?

De acuerdo con el Vaticano, “el sacerdote que haya decidido abandonar la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, dispuesto a aceptar el Concilio Vaticano II y la legitimidad del Novus Ordo Missae, aunque permanezca vinculado al rito antiguo, deberá ‘encontrar un Ordinario (obispo diocesano, superior mayor de institutos religiosos clericales de derecho pontificio y de sociedades clericales de vida apostólica de derecho pontificio, etc.) dispuesto a acogerlo ad experimentum’”.

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Posteriormente, el sacerdote deberá escribir de su puño y letra “una carta al Santo Padre en la que se presente y solicite la remisión de las censuras en que haya incurrido por haber recibido la ordenación de un obispo excomulgado o irregular, o bien por haber ingresado posteriormente en la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, aun habiendo sido ordenado válida y legítimamente”, detalla la Santa Sede.

Además, deberá presentar un certificado de ordenación sacerdotal y presentar, fechadas y firmadas, la Profesión de fe, que resume los contenidos esenciales de la fe católica, y la Fórmula de adhesión, que compromete al sacerdote a guardar fidelidad al Papa y a abstenerse de atacarlo públicamente, así como a su magisterio.

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El sacerdote deberá hacer llegar estos documentos por medio del Ordinario y “el Dicasterio emitirá un rescripto de remisión de las censuras, autorizando al Ordinario a recibir al sacerdote solicitante por un período de prueba de al menos un año y no superior a tres, al término del cual podrá procederse a su incardinación”, añade el Vaticano.

En cuanto a los laicos, deberán presentar la Profesión de fe y la Fórmula de adhesión, y el Ordinario se encargará de acoger al fiel laico en el plazo y de la forma que considere más oportunos.

POR AGENCIA AFP

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL