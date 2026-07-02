Hombre murió tras escalar un acantilado y caer al vacío por intentar tomarse una selfie

El pasado domingo 28 de junio, lo que debía ser una jornada de exploración y aprendizaje en el estado de Río de Janeiro, Brasil, se transformó en una escena de horror que ha dado la vuelta al mundo a través de las redes sociales. Caio Rocha Aguiar Arrabal, un hombre de 44 años apasionado por el senderismo, falleció tras precipitarse al vacío desde una altura de aproximadamente 150 metros mientras intentaba tomarse una fotografía en la cima de un acantilado.

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Testigos de los hechos y autoridades que trabajaron arduamente en recuperar el cuerpo detallaron que todo pasó cuando el hombre perdió el equilibrio por querer tomarse una 'selfie' en el lugar.



¿Cómo ocurrió el accidente?

Caio Rocha Aguiar Arrabal no era un visitante ocasional sin experiencia en la montaña; de hecho, se encontraba desempeñando labores de apoyo logístico y acompañando a un equipo de coordinación que guiaba a un contingente de turistas provenientes de la localidad de Araruama. Sin embargo, los reportes oficiales indican que Arrabal se encontraba en una etapa de formación y reconocimiento del terreno.

Era la primera vez que realizaba ese trayecto específico en el sendero de Pedra do Macaco, ubicado en el municipio de Maricá, dentro de la región metropolitana de Río de Janeiro. Según informaron medios locales y fuentes policiales, Caio aún no contaba con la habilitación formal ni la credencial oficial necesaria para ejercer como guía de turismo de manera autónoma. Su participación en la excursión dominical respondía a una instancia de entrenamiento para familiarizarse con las complejidades de la ruta y los puntos estratégicos del recorrido.



El trágico desenlace ocurrió durante la mañana, cuando el grupo alcanzó la cumbre del sendero. A pesar de ser considerada una ruta de baja dificultad por algunos expertos, el camino es empinado y cuenta con tramos que exigen precaución y experiencia en montañismo. Al llegar a la cima, Arrabal decidió subir a una roca prominente justo en el borde del precipicio con la intención de registrarse en una selfie y documentar su primera experiencia en ese sendero



Sus últimos segundos de vida quedaron registrados en un estremecedor video filmado por una de las integrantes de la comitiva. En las imágenes, se observa a Caio intentando acomodar su posición para su foto, bajó de espaldas por la roca, pero cuando intentó girar su cuerpo y bajar de frente perdió la estabilidad y se precipitó por el barranco. En la grabación se escucha, además, el momento en el que la mujer que lo grababa le advirtió sobre el peligro.



El arduo rescate

Pedra do Macaco es un punto turístico muy concurrido en la zona de São José do Imbassaí, conocido por ofrecer una vista panorámica imponente desde una altitud de unos 230 metros. Su recorrido requiere precaución y experiencia, según han advertido las autoridades.

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Tras recibir el pedido de auxilio, se activó una respuesta inmediata que involucró a efectivos del Cuerpo de Bomberos y personal técnico de la Defensa Civil de Maricá, cuyo operativo comenzó alrededor de las 11:40 de la mañana. Debido a la profundidad del barranco y los serios obstáculos geográficos de la zona, fue necesario el uso de un helicóptero para localizar y acceder al punto exacto donde había caído la víctima.

Las maniobras de rescate se prolongaron durante cuatro horas. Cuando los rescatistas finalmente lograron alcanzar a Caio, confirmaron que ya no presentaba signos vitales y que el impacto desde semejante altura resultó mortal de manera instantánea. La Policía Civil de Río de Janeiro, a través de la 82ª comisaría de Maricá, ha iniciado una investigación para esclarecer formalmente las circunstancias del accidente y reunir los testimonios de todos los presentes en la excursión.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co