La historia de 30 heroicos médicos que fueron desde Cali hasta Venezuela para atender sobrevivientes

En medio de la tragedia que viven los habitantes de Venezuela tras los dos terremotos, surgen historias de esperanza y bondad. Así es el caso de 30 médicos y paramédicos caleños que no dudaron en viajar al vecino país. A una semana de esos cimbronazos, que cambiaron la vida de cientos de miles de personas, los galenos trabajan sin cesar para ganarle la batalla al caos, las heridas y las enfermedades que deja este desastre natural sin precedentes en la historia reciente.



30 colombianos se unieron para llevar una misión médica en forma de hospital móvil por el estado de La Guaira, conocido como el lugar de mayor devastación que dejaron estos terremotos. Hacen parte de la Fundación Salamandra y llegaron movidos no solo por esa empatía, alteridad y ganas de ayudar que ha despertado en muchos, sino en cumplimiento de ese juramento hipocrático. En un lugar donde los hospitales están colapsados en su capacidad de atención, estos especialistas llegan a aligerar las cargas. Dejaron atrás a sus familias y trabajos para trabajar en la zona del desastre.

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La misión es liderada por el médico cirujano Laureano Quintero, especialista en cirugía de trauma y emergencias. En un video se le ve con un casco y una camiseta que lo identifica como parte de “Operaciones Especiales Salamandra”. Tras siete días del desastre, las expectativas de encontrar vida en los escombros son cada vez menores, y así lo dice la misma estadística. Pero la fortaleza de los venezolanos va contra los números y todo pronóstico. “Hace unos minutos tuvimos una noticia maravillosa que emociona y nos estimula a seguir haciendo búsqueda”, dijo el médico en el video.

Esta clase de noticias, dice, los motivan a él y a su equipo a seguir ayudando a los sobrevivientes del terremoto y a los rescatistas, que necesitan soporte. Dice que, además, han podido entregar muchas ayudas que han recibido desde varias partes, como la Fundación Valle del Lili y especialistas de distintas áreas de esta institución.



Según una entrevista que le dio a El Espectador, Quintero coordina el hospital de campaña y un equipo de médicos y personal que se especializa en la atención de desastres. Entre ellos se encuentran ortopedistas, traumatólogos, cirujanos de trauma y emergencia, una pediatra, paramédicos, entre otros. En este lugar se pueden atender desde lesiones leves hasta intervenciones de alta complejidad.



Y es que casos como el de Hernán Gil, el vigilante que fue rescatado tras una semana bajo los restos de una edificación, o el de Fabiana, una niña que pidió ayuda en video y también aguantó por días hasta que la rescataron con una sonrisa en su rostro, hace que muchas personas sigan luchando con aún más ahínco contra el reloj y el calendario, con la fe que más personas siguen vivas bajo lo que un día fueron edificios.

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María Paula Rodríguez Rozo

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