Opositor venezolano Javier Tarazona fue liberado tras más de cuatro años encarcelado por el régimen

La ONG venezolana Foro Penal anunció este domingo la excarcelación del activista y director de Fundaredes, Javier Tarazona, quien permaneció detenido por más de cuatro años, acusado de incitación al odio, terrorismo y "traición a la patria".



"Ya en libertad junto a su madre y hermano José Rafael, quien también fue preso político en Venezuela", publicó la organización en X, acompañando el mensaje con una fotografía donde se ve a Tarazona reunido con su familia en una iglesia.

El presidente de Foro Penal, Alfredo Romero, aseguró que Tarazona fue liberado "hace unos minutos".

A su vez, el vicepresidente de la ONG, Gonzalo Himiob, informó en X que, junto con Tarazona, fueron excarcelados otros presos políticos recluidos en El Helicoide, sede del Sebin, que —según anunció el viernes la presidenta encargada Delcy Rodríguez— será transformado en un centro deportivo y cultural.



#1F Confirmamos desde el @ForoPenal la excarcelación del defensor de derechos humanos JOSÉ JAVIER TARAZONA, director de la ONG @fundaredes_ arbitrariamente detenido en Venezuela desde el 02/07/2021. Ya en libertad junto a su madre y hermano José Rafael Tarazona (quien también fue… pic.twitter.com/4ZnXRnpI6v — Foro Penal (@ForoPenal) February 1, 2026

¿Cuádo fue capturado Jaiver Tarzona?

Tarazona, quien dirige Fundaredes, había sido arrestado el 2 de julio de 2021 después de acudir a la Fiscalía en Coro, estado Falcón, para denunciar el acoso y la persecución de los que, según la ONG, era víctima por parte de funcionarios policiales, agentes del Sebin y personas no identificadas.

El activista se convirtió en la figura más visible al denunciar el conflicto ocurrido en una zona fronteriza entre Venezuela y Colombia en 2021, protagonizado por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y disidencias de las FARC, ante la ausencia de información oficial.

En octubre de 2022, Fundaredes comunicó a la agencia de noticias EFE que el juicio contra Tarazona debía reiniciarse desde cero, luego de dos meses de audiencias, debido a una baja médica del juez responsable del caso.

La coordinadora de documentación de Fundaredes, Clara Ramírez, explicó entonces que el juicio había iniciado formalmente el 16 de agosto de 2022 y que, desde esa fecha, "habían transcurrido seis continuaciones de esta audiencia de juicio, que se habían realizado de manera ininterrumpida, cumpliendo los lapsos de ley".

Ramírez señaló que "el juez se encontraba enfermo" y notificó a las partes "que no se iba a realizar la audiencia", lo cual anuló la validez del proceso acumulado durante casi nueve semanas.

La activista precisó además que las audiencias de juicio no pueden espaciarse más de 10 días hábiles entre sí.

