Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / La respuesta de Donald Trump tras críticas por video racista contra los Obama

La respuesta de Donald Trump tras críticas por video racista contra los Obama

El presidente de Estados Unidos señaló que no pedirá disculpas por las imágenes y manifestó que no cometió "ningún error".

Por: EFE
Actualizado: 7 de feb, 2026
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que no pedirá disculpas por la publicación de un video en su cuenta oficial de Truth Social donde el expresidente Barack Obama (2009-2017), y la ex primera dama Michelle, fueron retratados como simios y el video fue posteriormente retirado de la plataforma tras recibir duras críticas por el contenido racista.

Un periodista consultó a Trump, a bordo del AF1 rumbo a Florida, si su Administración pediría disculpas por la publicación de este vídeo y el respondió: "No, no cometí ningún error". El presidente agregó que no va a despedir a la persona que hizo el video, mismo que aseguró no haber visto completo y que el solo "se lo dio a la gente" para que lo publicaran.

La representación racista del matrimonio como chimpancés en una selva ocurre al final de un corte en el que suena la canción 'The Lion Sleeps Tonight' y que versa sobre la supuesta intervención para manipular las máquinas de votación de Dominion Voting System en las elecciones presidenciales de 2020 en las que el demócrata Joe Biden (2021-2025) se impuso a Trump.

(Lea: Presidente Petro revela nuevos detalles sobre reunión que tuvo con Trump: "Diálogo directo y franco")

Dominio Voting System ganó varias demandas contra medios aliados con la narrativa impulsada por Trump de que estaban detrás de una supuesta manipulación de los resultados electorales, algo que demostraron como falso en los tribunales en varios casos. El corte racista que se mofa de los Obama se muestra en el último segundo del video compartido por Trump en Truth Social y parece haber sido creado por un usuario de Instagram (xerias_x) que crea imágenes con inteligencia artificial y memes proTrump.

La eliminación del video es un gesto inusual para Trump, sobre todo después de que la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijera horas antes que el enfado generado por el contenido era "indignación fingida".

(También: Presidente cubano ofrece diálogo a EE. UU., pero este responde que las conversaciones ya empezaron)

"Se trata de un video viral de internet que representa al presidente Trump como el Rey de la Selva y a los demócratas como personajes de El Rey León", escribió la secretaria de prensa en un comunicado compartido con medios horas antes de que se eliminara el video.

La publicación generó críticas incluso por parte de miembros del Partido Republicano, incluyendo a Tim Scott, senador negro de Carolina del Sur que es considerado un aliado cercano del magnate neoyorquino. "Estoy rezando porque sea falso, porque es lo más racista que he visto salir de la Casa Blanca. El presidente debería eliminarlo", escribió Scott.

EFE

