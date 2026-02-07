Él es el colombiano detrás del mensaje oculto que llegó en un repuesto para el tranvía de Medellín

Tras recibir un repuesto importado desde España para el tranvía de la capital antioqueña, los trabajadores del Metro de Medellín se percataron de una pequeña nota adherida al interior del producto. Aquel papel, al igual que el artefacto, había recorrido miles de kilómetros con un solo mensaje: "Fabricado por un colombiano al otro lado del charco. ¡Saludos y gracias!".

La nota estaba firmada por Camilo, un autor hasta entonces desconocido cuya identidad encendió la curiosidad de los empleados de la empresa de servicio público. Tan pronto como hallaron el mensaje, el Metro inició una búsqueda en redes sociales para identificar al compatriota que había enviado, con tanto cariño, esas palabras desde el extranjero. La publicación no tardó en hacerse viral entre los usuarios, quienes seguían con intriga la pista del misterioso remitente.



El inesperado hallazgo

Tras varios días de incertidumbre, la espera terminó. Durante la mañana de este sábado 7 de febrero, el Metro de Medellín publicó en su cuenta de X la noticia que muchos esperaban:"¿Recuerdan a Camilo el del 'otro lado del charco' que mandó una notica bonita en la caja de un repuesto que llegó de España? Pues cómo les parece que dimos con él, en un pueblo cerca de Barcelona , y su historia es tan bonita como la emoción que nos generó su posti".

El hombre detrás del mensaje es Camilo Andrés Martínez Marín, un pereirano de 28 años que reside en España desde los nueve. Vive en Granollers, cerca de Barcelona, y, tras estudiar e incluso viajar a China para adquirir los conocimientos que ahora tiene, trabaja como mecánico industrial para una empresa que fabrica repuestos especializados en ténsorex para catenarias de sistemas ferroviarios. Estos componentes son exportados a todo el mundo y resultan vitales para la operación de medios de transporte como el Tranvía de Ayacucho, en Medellín.



Camilo Andrés Martínez Marín es el colombiano que envió aquel misterioso mensaje oculto en la caja de un repuesto para el tranvía de Ayacucho. - Foto: Metro de Medellín

Sus recuerdos sobre Colombia

Aunque Camilo ha preparado y testeado miles de piezas para países como Estados Unidos, Alemania o China, recientemente tuvo, por primera vez, la oportunidad de alistar un pedido para su tierra natal.

"Cuando supo que en su empresa había un encargo que tenía como destino Colombia no titubeó un segundo al decir: 'De ese pedido me encargo yo'. (...) Quería aportar su conocimiento y experiencia como mecánico industrial en un repuesto clave para el mantenimiento de un medio de transporte colombiano", explicó la empresa tras conocer su historia.

Camilo escribió el mensaje en un papel adhesivo, lo pegó al repuesto y selló la caja. El paquete viajó desde el puerto de Barcelona, cruzó el Atlántico hasta Cartagena y, finalmente, llegó a Medellín. La capital antioqueña no es una ciudad ajena para él: es la tierra natal de su padre y la visitó por única vez cuando tenía siete años. No imaginaba que, dos décadas después, sería el responsable de suministrar piezas clave para su movilidad.

"Desde entonces han pasado 19 años, hoy está casado y desde hace 15 días es papá. Reside en Granollers, cerca de Barcelona y, desde que migró, sólo ha venido una vez a Colombia. Espera volver porque ama su país. Por ahora Camilo sigue dándolo todo en su trabajo, pues quiere llegar lo más lejos posible", concluyó el Metro de Medellín.

¿Recuerdan a Camilo el del “otro lado del charco” 🌎 que mandó una notica✍️ bonita en la caja de un repuesto que llegó de España?



