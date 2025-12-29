En vivo
MUNDO
Exconcejal británico habría drogado y violado a su esposa, junto con otros hombres, durante 13 años

Exconcejal británico habría drogado y violado a su esposa, junto con otros hombres, durante 13 años

El sujeto, llamado Philip Young, actualmente es acusado de haber cometido 56 delitos sexuales contra su expareja, además de tener en su posesión imágenes indecentes de menores.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 29 de dic, 2025
Comparta en:
Philip Young
Philip Young, exconcejal británico señalado de haber drogado y abusado sexualmente de su esposa durante 13 años. -
Foto: redes sociales

