En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
EXPLOSIÓN EN BOGOTÁ
ACCIDENTE CON TAXISTA
TRAGEDIA DE ARMERO
JAIME ESTEBAN MORENO
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Explosiones en India y Pakistán: ¿por qué está aumentando la tensión entre ambos países?

Explosiones en India y Pakistán: ¿por qué está aumentando la tensión entre ambos países?

Más de 20 personas han muerto en los atentados registrados esta semana en las dos naciones, cuyas relaciones han estado marcadas por décadas de desconfianza y acusaciones cruzadas de apoyo a grupos armados.

Por: EFE
Actualizado: 12 de nov, 2025
Comparta en:
Editado por: Sandra Soriano Soriano
Tensas relaciones entre Pakistán e India: ¿qué está pasando tras recientes atentados?
A la izquierda, el atentado en India; a la derecha, el atentado en Pakistán -
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad