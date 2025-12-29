En vivo
MUNDO

Rusia coincide con Donald Trump en que negociaciones sobre Ucrania estarían en su fase final

Tras largas conversaciones, acuerdos preliminares y diálogo entre Rusia, Ucrania, EE. UU. y líderes europeos, este conflicto parece llegar a su recta final. ¿Qué sigue al respecto y qué es lo que se sabe hasta hoy?

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 29 de dic, 2025
Reunión de Trump y Zelenski para hablar de propuesta de paz entre Ucrania y Rusia
JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

