Rusia coincide con Donald Trump en que negociaciones sobre Ucrania estarían en su fase final

El Kremlin afirmó este lunes que coincide con el presidente estadounidense, Donald Trump, en que las negociaciones para poner fin al conflicto en Ucrania están en su fase final. Tras reunirse el domingo en Florida con Volodimir Zelenski, el mandatario estadounidense afirmó que se está "más cerca que nunca" de un acuerdo que ponga fin al conflicto entre Rusia y Ucrania.

Lo anterior se sustenta luego de que, al ser consultado por periodistas sobre si está de acuerdo con estas declaraciones, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo: "Por supuesto".



¿Qué ha dicho Donald Trump sobre la guerra entre Rusia y Ucrania?

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó el domingo que se está "más cerca que nunca" de un acuerdo para finalizar la invasión de Rusia en Ucrania, pero no anunció avances sobre la sensible cuestión territorial tras nuevas conversaciones con los líderes de Moscú y Kiev. Trump, quien había prometido terminar con el conflicto entre Ucrania y Rusia en el primer día de su segundo mandato, iniciado hace casi un año, dijo que en unas semanas se sabrá si es posible poner fin a la guerra que ha causado decenas de miles de muertes desde febrero de 2022.

En una intensa ronda diplomática antes de Año Nuevo, Trump recibió al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en Florida, donde ambos se reunieron con sus principales asesores durante un almuerzo el domingo, un día después de que Rusia lanzara nuevos ataques masivos contra zonas residenciales de Kiev. Al igual que en el último encuentro de Trump con Zelenski en octubre, el presidente ruso, Vladimir Putin, también habló poco antes por teléfono con el mandatario estadounidense, quien inmediatamente insistió en que Moscú se toma la paz "muy en serio".



"Probablemente estamos más cerca que nunca con ambas partes", dijo Trump junto a Zelenski en el salón de té de su residencia de Mar-a-Lago. "Todos quieren que esto termine", agregó.



Zelenski observó con cortesía, apenas dejando entrever la más mínima expresión de incredulidad cuando Trump le dijo que Putin "quiere ver a Ucrania tener éxito". "El presidente Putin fue muy generoso en su disposición hacia el éxito de Ucrania, incluido el suministro de energía, electricidad y otras cosas a precios muy bajos", señaló Trump. Zelenski ha sido cuidadoso de no molestar a Trump, consciente de su desastrosa reunión en la Casa Blanca del 28 de febrero, en la que se enfrentó a él y vio cómo Estados Unidos cortaba brevemente apoyos clave.

Tras sus conversaciones, Zelenski y Trump mantuvieron una teleconferencia con los líderes europeos, quienes temen una decisión que pueda envalentonar a Rusia. Zelenski dijo que él y los líderes europeos podrían regresar juntos para conversar con Trump en Washington en enero. El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció este lunes en la red social X una reunión de aliados de Ucrania en París, a inicios de enero. "Estamos avanzando en las garantías de seguridad que serán centrales para construir una paz justa y duradera", dijo el mandatario francés.

Trump reconoció el persistente desacuerdo entre Kiev y Moscú sobre cuestiones territoriales. El plan actual, revisado tras semanas de intensas negociaciones entre Estados Unidos y Ucrania, detendría la guerra en las líneas del frente actuales en la región del Donbás y establecería una zona desmilitarizada. Pero Rusia ha exigido desde hace tiempo concesiones territoriales.

"Está sin resolver, pero se está avanzando mucho. Es un asunto muy difícil, pero creo que se resolverá", declaró Trump sobre el Donbás, y también se ofreció dirigirse al Parlamento ucraniano para promover su plan de paz, una idea que Zelenski acogió con rapidez. El presidente ucraniano ha mostrado apertura al plan revisado de Washington, lo que supone el reconocimiento más explícito hasta la fecha por parte de Kiev de posibles concesiones territoriales, aunque los votantes ucranianos tendrían que aprobarlo en un referéndum.

Rusia por el contrario no ha mostrado señales de compromiso, ya que ve con optimismo los avances logrados a lo largo de cuatro años contra las férreas defensas ucranianas. Antes de la reunión en Mar-a-Lago, el Kremlin instó a Ucrania a "tomar una decisión valiente" y aceptar retirar sus tropas de la región oriental del Donbás para "poner fin" a la guerra, y presentó a los líderes europeos como un obstáculo para la paz.

"Para poner fin (al conflicto), Kiev debe tomar una decisión valiente. Sería sensato tomar sin demora esta decisión sobre Donbás", declaró a periodistas el asesor diplomático del Kremlin, Yuri Ushakov.

Los asesores de Trump habían barajado anteriormente la idea de ofrecer garantías de seguridad similares a las de la OTAN a Ucrania, lo que en teoría significaría que los miembros de la alianza responderían militarmente si Rusia ataca de nuevo. Zelenski incluso dijo que el marco de paz planteado por Trump estaba "acordado al 90%" y que las "garantías de seguridad entre Estados Unidos y Ucrania" estaban "100% acordadas".

Rusia, sin embargo, ha rechazado firmemente hasta ahora de forma cualquier ingreso de la exrepública soviética en la OTAN. En su último ataque con drones y misiles, Rusia dejó sin electricidad y calefacción a cientos de miles de residentes en plena ola de frío.



Las garantías de EE. UU. a Ucrania

Estados Unidos ofreció a Ucrania garantías de seguridad "sólidas" frente a Rusia por un período de 15 años prorrogable, informó el lunes el presidente ucraniano Volodimir Zelenski, que solicitó a Donald Trump un plazo más largo. Los dos mandatarios se reunieron el domingo en Florida para avanzar en un posible acuerdo para poner fin a la guerra iniciada en febrero de 2022 con la invasión rusa de Ucrania.

"Realmente quería que estas garantías sean más largas. Y le dije que realmente queremos considerar la posibilidad de 30, 40, 50 años", indicó Zelenski en una rueda de prensa en línea. Trump le aseguró que iba a reflexionar sobre esta posibilidad, agregó.

Según Zelenski, de esas garantías de seguridad dependerá que Kiev levante la ley marcial en vigor desde el primer día de la invasión rusa de Ucrania, en febrero de 2022. Esta ley prohíbe a los hombres ucranianos de entre 25 y 60 años (susceptibles de ser reclutados) abandonar el país, excepto si cuentan con una autorización especial. "Todos queremos que la guerra termine y solo entonces se levantará la ley marcial. Ese es el único camino. Sin embargo, el levantamiento de la ley marcial se producirá cuando Ucrania obtenga garantías de seguridad", dijo Zelenski a los periodistas.

"Sin garantías de seguridad, no se puede considerar que esta guerra haya terminado de verdad", agregó. En cualquier caso, el presidente ucraniano señaló que cualquier acuerdo para poner fin a la guerra "debe ser firmado por cuatro partes: Ucrania, Europa, Estados Unidos y Rusia". Zelenski dijo que espera que funcionarios estadounidenses y europeos se reúnan dentro de poco en Ucrania.

Según él, se trataría de una reunión previa a otra entre dirigentes europeos y ucranianos, antes de una eventual cumbre entre Donald Trump y mandatarios europeos. "Todos estamos firmemente decididos a hacer que las reuniones que mencioné tengan lugar en enero. Después de eso, creo que si todo se desarrolla poco a poco, tendrá lugar un encuentro, bajo una u otra forma, con los rusos", indicó Zelenski.

