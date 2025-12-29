En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
CÚPULA MILITAR
CONSTITUYENTE
NAUFRAGIO EN CAUCA
ESPECIAL INOCENTES
SALARIO MÍNIMO VITAL
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Trump dice que Gobierno de EE. UU. habría desmantelado "instalación de narcotráfico" en Venezuela

Trump dice que Gobierno de EE. UU. habría desmantelado "instalación de narcotráfico" en Venezuela

En una reciente entrevista, el presidente de Estados Unidos se refirió a este desmantelamiento. The New York Times dio a conocer que funcionarios estadounidenses confirmaron dicho proceso, pero no dieron detalles al respecto. De confirmarse, afirma el medio de comunicación, podría tratarse del "primer ataque terrestre conocido desde que inició su campaña militar contra Venezuela".

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 29 de dic, 2025
Comparta en:
Donald Trump.
Donald Trump.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad