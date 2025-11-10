En vivo
MUNDO

Muere reconocida actriz mexicana que participó en 'El Chavo del 8'

La Asociación Nacional de Actores y Actrices comunicó en redes la muerte de María del Carmen Vela, actriz de recordada por su rol en 'El Chavo del 8' y su trayectoria en la televisión mexicana.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 10 de nov, 2025
Fallece a los 87 años Maricarmen Vela, actriz que participó en 'El chavo del 8'
Maricarmen Vela dio vida al personaje de Gloria, la tía de La Paty en 'El chavo del 8'
Archivo

