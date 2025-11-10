Muere reconocida actriz mexicana que participó en 'El Chavo del 8'

La televisión mexicana y el mundo del entretenimiento se encuentra de luto tras la confirmación del fallecimiento de María del Carmen Vela, conocida como Maricarmen Vela. La destacada actriz, nacida en España y posteriormente nacionalizada mexicana, se popularizó en la televisión y el cine del país azteca. Sus allegados confirmaron su deceso a la edad de 87 años.



La noticia fue anunciada públicamente a través de redes sociales por la Asociación Nacional de Actores (ANDA). La organización expresó su profundo pesar por la pérdida de la artista. En su comunicado, la ANDA "lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera María del Carmen Vela", a quien describieron como "miembro honoraria" del sindicato, extendiendo sus condolencias a familiares, amigos y compañeros.



La trayectoria de Maricarmen Vela y su participación en 'El Chavo del 8'

Maricarmen Vela nació en Valencia, España, el 9 de noviembre de 1937. Su destino profesional dio un giro en los años 50, cuando tomó la decisión de viajar a México con el sueño de poder desarrollar una carrera en la industria del entretenimiento. En este país, logró abrirse camino, iniciando su trayectoria con comerciales de televisión, para luego obtener papeles secundarios en diversas series y producciones.

Con el tiempo, la actriz logró participar en producciones como 'Quinceañera', 'Papá Soltero', 'Cada quién su música' y 'Una abuelita atómica'.

No obstante, la faceta por la que Vela es más recordada por el público es su colaboración con Roberto Gómez Bolaños. La actriz fue contactada por Chespirito para realizar varias apariciones en sus proyectos, logrando ingresar al universo de 'El Chavo del 8', dándole vida al personaje de Gloria, la tía de La Paty. Este personaje era conocido por su cercanía con Don Ramón y por sus apariciones momentáneas en otras entregas del programa. Además, Vela es recordada por su participación en reconocidos programas de televisión mexicanos como 'La Rosa de Guadalupe' y en 'Mujer, casos de la vida real'.



Su retiro del mundo del entretenimiento

La actriz tomó la decisión de retirarse de la industria en 2020 tras una larga trayectoria. En aquel momento, indicó que la decisión tenía que ver mucho con su edad y la búsqueda de su comodidad. Su última aparición en televisión ocurrió en un episodio de la serie 'Como dice el dicho'. María del Carmen Vela deja un gran legado en la historia de la televisión mexicana, que abarca casi siete décadas de trabajo, destacado por su participación en el icónico vecindario de 'El Chavo del 8'.



