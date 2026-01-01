En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
INCENDIO EN SUIZA
AUMENTO GASOLINA
TEMBLOR EN COLOMBIA
AUMENTO UPC
BOGOTÁ
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Cancillería dice no saber si hay ciudadanos colombianos entre los excarcelados en Venezuela

Cancillería dice no saber si hay ciudadanos colombianos entre los excarcelados en Venezuela

La Cancillería informó que aún no ha recibido confirmación de que colombianos se encuentren entre los 87 presos excarcelados en Venezuela, luego de su detención durante las protestas postelectorales de 2024.

Por: EFE
Actualizado: 1 de ene, 2026
Comparta en:
Cancillería dice no saber si hay ciudadanos colombianos entre los excarcelados en Venezuela
Cancillería dice no saber si hay ciudadanos colombianos entre los excarcelados en Venezuela. -
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad