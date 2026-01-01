En vivo
MUNDO

Trump defiende su estado de salud al ser interrogado por los moretones en su mano derecha

El presidente estadounidense también negó quedarse dormido en público. “Me captan justo en el momento del parpadeo”, según él.

Por: AFP
Actualizado: 1 de ene, 2026
Editado por: Sandra Soriano Soriano
