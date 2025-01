Faltan 89 segundos para estar más cerca del apocalipsis, según el Reloj del Fin del Mundo

El Reloj del Fin del Mundo, que representa la proximidad de la humanidad a un apocalipsis, acaba de hacer un importante ajuste: sus manecillas están ahora a tan solo 89 segundos de la "medianoche". Este es el punto más cercano que ha estado de marcar el apocalipsis en toda su historia.

Y con cada segundo que pasa, la posibilidad de una catástrofe global se incrementa sin la oportunidad de revertir este rumbo. En 2025, son muchos los factores de gran preocupación para los científicos que crearon este sistema, pues un informe reciente del Boletín de Científicos Atómicos asegura que, "la humanidad se acerca cada vez más a la catástrofe".

"Debido a que el mundo ya está peligrosamente cerca del precipicio, un movimiento de incluso un solo segundo debe tomarse como una indicación de peligro extremo", se lee en la publicación.

(Lea también: ¿Qué es el Reloj del Fin del Mundo y por qué es peligroso? )



¿Qué significa el reloj del fin del mundo?

El Reloj del Fin del Mundo, también conocido como el Reloj del Juicio Final, es un símbolo creado en 1947 por el Boletín de Científicos Atómicos. Su propósito es representar la proximidad de la humanidad a una catástrofe global, particularmente la amenaza de una guerra nuclear.

Reloj del Fin del Mundo: ¿para qué sirve? - Getty Images

Publicidad

Cada año, la Junta de Ciencia y Seguridad del Boletín ajusta la hora del reloj para reflejar el estado actual del mundo, tomando en cuenta las principales amenazas que enfrenta la humanidad, como el riesgo nuclear, el cambio climático, las tensiones internacionales y el avance de tecnologías disruptivas.

La "medianoche" en el reloj simboliza el apocalipsis, el fin de la civilización tal como la conocemos, y cada segundo que se acerca a esa hora representa un mayor peligro para la humanidad. El reloj no es un instrumento exacto de predicción, sino una forma de advertir a los gobiernos y al público sobre los riesgos globales y la urgencia de tomar medidas para evitarlos.

Publicidad

A lo largo de los años, el reloj ha sido ajustado varias veces. En algunos periodos se ha alejado de la medianoche, lo que refleja una disminución de los riesgos, pero en otros momentos se ha acercado.



Existe la posibilidad de un conflicto nuclear

Científicos temen la posibilidad de un conflicto nuclear, una amenaza que se pensaba contenida tras el final de la Guerra Fría, con las reiteradas amenazas de Rusia de usar armas nucleares. Los expertos del Boletín de Científicos Atómicos han destacado que la guerra entre Ucrania y Rusia puede ser uno de los detonantes.

También la continua expansión de los arsenales nucleares en distintas regiones del mundo ha sido señalada como uno de los principales riesgos y que "el conflicto podría volverse nuclear en cualquier momento debido a una decisión apresurada o por accidente o error de cálculo".

"El proceso de control de las armas nucleares está colapsando y los contactos de alto nivel entre las potencias nucleares son totalmente inadecuados dado el peligro en cuestión", advierten los expertos.



El peligro del conflicto en Medio Oriente

El conflicto en Medio Oriente es otra de las grandes preocupaciones geopolíticas que afecta la estabilidad global, puesto que la guerra entre Israel y Hamás ha alcanzado niveles de violencia extrema; y, pese al alto al fuego, científicos argumentan que el conflicto tiene raíces territoriales, religiosas y políticas que se remontan a varias décadas.

Los ataques aéreos, los bombardeos y las respuestas militares han causado innumerables muertes, desplazamientos y destrucción que "amenaza con descontrolarse y convertirse sin previo aviso en una guerra más amplia".

Publicidad

"Es alarmante que ya no sea inusual que los países sin armas nucleares consideren la posibilidad de desarrollar sus propios arsenales, acciones que socavarían los esfuerzos de no proliferación de larga data y aumentarían las posibilidades de que estallara una guerra nuclear", agregó el grupo de científicos.

El Boletín de Científicos Atómicos creó el Reloj del Fin del Mundo en 1947 - Getty Images vía AFP

La Inteligencia Artificial estaría acercando el apocalipsis



La rápida expansión de la Inteligencia Artificial ha sido catalogada como una amenaza existencial por algunos expertos, quienes advierten que si no se regula adecuadamente, esta podría jugar un papel en la desestabilización global.

Publicidad

"Los avances en Inteligencia Artificial están facilitando la difusión de información falsa o inauténtica por Internet, y dificultando su detección. Hay temor de que se pueda combinar este sistema con la investigación biológica y programas de armas biológicas ofensivos", dice la publicación sobre el Reloj del Fin del Mundo.

Cambio climático: otro factor que influye en la catástrofe



A diferencia de los conflictos armados, el cambio climático es una crisis ambiental que afecta a todos los países, independientemente de sus fronteras o sistemas políticos. Según los informes científicos, 2024 fue uno de los años más calurosos registrados en la historia.

Se habla de que el cambio climático es una amenaza crítica y que las acciones para mitigar esto son lentas e insuficientes y que, "una multitud de indicadores, como el aumento del nivel del mar y la temperatura superficial global, han superado los récords anteriores".

Y no, no hay un pronóstico esperanzador para hacer frente al cambio climático, "ya que la mayoría de los gobiernos no han logrado poner en marcha las iniciativas financieras y políticas necesarias para detener el calentamiento global. Los fenómenos meteorológicos extremos como inundaciones, ciclones tropicales, olas de calor, sequías e incendios forestales, han afectado a todos los continentes.", concluyó el estudio.