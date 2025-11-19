En vivo
MUNDO

Famosa influencer y modelo fue llevada a la cárcel por vender suplementos fraudulentos

La mujer había ganado un conocido certamen de belleza en 2021 y obtuvo millones de dólares con la venta de productos engañosos, según las autoridades.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 19 de nov, 2025
Influencer.jpg
La mujer tiene un conocido canal de Youtube. -
Foto: redes sociales

