FBI sorprende a exfuncionario de la CIA con 40 millones de dólares en lingotes de oro

En Estados Unidos fue arrestado a un exalto funcionario de la CIA después de que, en un registro, encontraran lingotes de oro por valor de 40 millones de dólares en su residencia, de acuerdo con documentos judiciales.

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Agentes del FBI incautaron además dos millones de dólares en efectivo y unos 35 relojes de lujo en la vivienda de David Rush, en el estado de Virginia.



Capturado dio información falsa

El diario New York Times había informado que se trataba de un exalto funcionario de la CIA, citando a personas cercanas a la investigación del FBI, que determinó que Rush había proporcionado información falsa sobre su formación académica e historial militar en su solicitud de empleo, incluyendo mentiras sobre la obtención de títulos universitarios y el hecho de haber servido como piloto en la Marina.

Rush solicitó trabajar para el Gobierno en tres ocasiones: en su primera solicitud afirmó haberse graduado de la Universidad de Clemson en el año 2000, en su segunda solicitud añadió que poseía un título de posgrado del Instituto Politécnico Rensselaer.



También defraudó a la hora de facilitar registros horarios y obtuvo 77.000 dólares en pagos por licencias militares al declarar falsamente que era miembro de la reserva de la Marina, según la declaración jurada.



El documento describe al exfuncionario de la CIA como un exalto empleado de una agencia gubernamental estadounidense con habilitación de máximo secreto y acceso a información clasificada.

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Fue detenido el 19 de mayo y acusado de robo de fondos gubernamentales. Un abogado del sujeto declinó hacer comentarios al New York Times.

Desde noviembre de 2025 hasta marzo de este año, Rush presentó varias solicitudes a su empleador para "una cantidad significativa de moneda extranjera y decenas de millones de dólares en lingotes de oro para gastos relacionados con el trabajo".

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La declaración jurada señala que el exfuncionario de la CIA recibió el efectivo y el oro, sin aportar más información sobre por qué los necesitaba. Fue investigado internamente luego de haber recibido denuncias internas sobre posibles irregularidades vinculadas al agente.

Posteriormente se descubrió que el metal precioso y la mayor parte del efectivo habían desaparecido de un almacén en el lugar de trabajo del funcionario, lo que desencadenó un registro en su domicilio, donde se encontraron alrededor de 303 lingotes valorados en más de 40 millones de dólares.

Fue acusado de fraude y malversación de fondos, según medios locales.

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS AFP/EFE