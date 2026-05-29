Alertan por posibles actos hostiles en EE. UU. de gobiernos extranjeros durante el Mundial

El director del FBI, Kash Patel, alertó que gobiernos extranjeros podrían intensificar actividades de intimidación, acoso e incluso ataques contra personas consideradas amenazas para sus regímenes durante la Copa Mundial de la FIFA en Estados Unidos.

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"Gobiernos extranjeros hostiles intentan deliberadamente intimidar, silenciar e incluso asesinar a personas en suelo estadounidense a las que consideran amenazas para sus regímenes", afirmó Patel, en un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, en el que calificó estas acciones como "represión transnacional" y advirtió de un posible aumento de esta actividad durante el torneo.



Prohibición de drones durante partidos

Patel detalló que, durante la Copa Mundial de fútbol, el FBI tendrá equipos preventivos que realizarán investigaciones de contrainteligencia en más de 56 localidades y ejemplificó la presencia en Filadelfia, una de las ciudades sedes del torneo, donde se disputarán seis partidos. (Lea también: FBI sorprende a exfuncionario de la CIA con 40 millones de dólares en lingotes de oro)

El mensaje se produce en un contexto en el que la organización del torneo en Estados Unidos ha estado marcada por debates diplomáticos y logísticos; como la controversia sobre la participación de la selección de Irán, que tiene participación en el Grupo G y cuyos juegos están programados para disputarse en Los Ángeles y Seattle.



Estados Unidos aseguró que el equipo iraní podrá ingresar al país para disputar el torneo; sin embargo, alertó que no permitirá que pernocte en su territorio, por lo que la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ofreció acoger a la delegación de ese país asiático.



Otras agencias federales de Estados Unidos también han reforzado su participación en el dispositivo de seguridad en torno a la Copa Mundial FIFA, como el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que lidera la coordinación general con autoridades estatales y locales en las ciudades sede; mientras que agencias como el Servicio Secreto y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) apoyan en labores de planificación, ante la visita de miles de aficionados.

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Los vuelos de drones estarán prohibidos en los alrededores de las canchas de Estados Unidos en los días de partido de la Copa del Mundo de fútbol o de sus eventos para aficionados y no se permitirán las operaciones aéreas, incluidos drones, en un radio de 4,8 kilómetros de los estadios y hasta 900 metros de altitud, indicó en un comunicado la Autoridad Federal de Aviación (FAA) estadounidense. Esta medida se aplicará en los 11 recintos deportivos de Estados Unidos que serán sede del Mundial, salvo autorización del control aéreo.

La zona de restricción alrededor de los eventos festivos para aficionados (fan fest) será de 1,8 km y 300 m de altitud.

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"La FAA está utilizando todas las herramientas a su disposición para proteger el espacio aéreo, incluido un refuerzo de las medidas de aplicación relativas a los drones", durante la Copa del Mundo, declaró el administrador del organismo, Bryan Bedford. "Los pilotos de drones deben esperar medidas rápidas si violan un espacio aéreo prohibido", advirtió.

Según la FAA, los infractores de estas reglas pueden recibir multas de hasta 100.000 dólares y la confiscación de su aparato, así como enfrentar un proceso penal a nivel federal.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 comenzará el 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México, tras el que los países sede (Estados Unidos, México y Canadá) acogerán el inicio de la fase de grupos.

La final del torneo está prevista para el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey (EE. UU.) y contará con un show de medio tiempo, como en el Super Bowl, en el que se presentará la colombiana Shakira, que interpreta la canción oficial del Mundial, ‘Dai Dai’.

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EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS EFE/AFP