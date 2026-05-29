Hombre condenado a 15 años de cárcel por planear atentado en concierto de Taylor Swift: esto confesó

Un tribunal austríaco condenó este jueves a un hombre de 21 años a 15 años de prisión por planear un atentado terrorista en un concierto de Taylor Swift en agosto de 2024 en Viena, y a 12 años de cárcel a su cómplice, de la misma edad.



En el juicio que tuvo lugar en el Tribunal regional de Wiener Neustadt, Beran A. y Ardan K., respectivamente, fueron considerados también culpables de haber instigado a otro compañero, Hasan E., a cometer un ataque terrorista con cuchillo en Arabia Saudí, informó la agencia austríaca APA.

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Se consideró también probado que los dos hombres se habían vinculado a una célula del grupo terrorista Estado Islámico (EI). Beran A. fue detenido el 7 agosto de 2024 tras descubrir la policía austríaca un complot para atentar en el concierto de Swift planificado para dos días más tarde, el segundo de los tres espectáculos que tenía programados la estrella del pop en el estadio Ernst-Happel de Viena, en el marco de su gira 'Eras Tour'.

Por razones de seguridad, las autoridades austríacas cancelaron entonces los tres eventos, a pesar de que ya se habían vendido unas 200.000 entradas y miles de seguidores de la cantante habían viajado a la capital austríaca para verla. El veredicto de culpabilidad incluyó varios cargos de terrorismo, como participación en tentativa de asesinato, viajes con fines terroristas, adiestramiento para fines terroristas, asociación terrorista y organización criminal.



Las condenas no son aún vinculantes. La defensa pidió tres días de plazo para reflexionar. La magistrada que presidió el jurado defendió que, dentro de un marco penal de 10 a 20 años, las penas impuestas son "adecuadas al hecho y a la culpabilidad". Los "motivos extremistas con motivación religiosa", así como el prolongado periodo de tiempo en el que se desarrollaron los hechos, fueron considerados elementos agravantes. Como atenuantes se tuvo en cuenta que los dos acusados eran menores de 21 años cuando cometieron los delitos, así como el hecho de que admitieron buena parte de su culpabilidad.



Como integrantes de una célula terrorista, los tres jóvenes habían actuado de forma coordinada con Hasan E, actualmente encarcelado en Arabia Saudí, con quien habrían planeado perpetrar atentados simultáneos el 11 de marzo de 2024 en La Meca, Estambul y Dubái contra fuerzas de seguridad. Mientras que los hoy condenados regresaron a Austria sin haber actuado, Hasan E. hirió con un cuchillo a un guardia de seguridad frente a la Gran Mezquita en La Meca y a otras cuatro personas antes de ser detenido.

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Desde entonces, permanece en el reino wahabí a la espera de su juicio. Beran A. y Ardan K. admitieron haber planeado los atentados, pero presentaron ante los jueces al ausente, Hasan E., como el cabecilla que los había guiado, asegurando que él habría cometido el ataque en Arabia Saudí también sin el apoyo de ellos, algo que no convenció a los jueces.

Beran A. confesó su intención de causar daños entre la multitud que iba a asistir al concierto Swift. "Quería armarme lo más fuerte posible para que fuera algo grande", admitió durante un interrogatorio policial, revelando como motivo el deseo de quedar "como un héroe" ante el EI y volverse "famoso". Según APA, durante el juicio que duró cinco días y tuvo lugar bajo estrictas medidas de seguridad, el joven se mostró arrepentido.

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