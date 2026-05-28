OMS alerta sobre consumo de bolsitas de nicotina y denuncia estrategias de marketing de tabacaleras

La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó sobre la rápida expansión global de las bolsitas de nicotina, también conocidas como "snus", y denunció las estrategias agresivas de marketing que utiliza la industria tabacalera para captar a los jóvenes.



El "snus" se coloca entre el labio y la encía, lo que permite que la nicotina se libere a través de la mucosa bucal. Según la OMS, estos productos están transformando la industria del tabaco y sus derivados.

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"Los gobiernos están viendo una comercialización rápida de estos productos, sobre todo entre los adolescentes y los jóvenes, que son objeto de una agresiva y engañosa campaña comercial", declaró Etienne Krug, jefe del Departamento de Determinantes de la Salud, Promoción y Prevención de la OMS.

Krug advirtió que los productos con nicotina y sabores dulces "están diseñados para ser adictivos".



Estas bolsitas suelen promocionarse como artículos "modernos", "discretos" y "libres de tabaco".



Su crecimiento es tan acelerado que muchos países no logran actualizar sus regulaciones con la suficiente rapidez, indicó la OMS en su primer informe dedicado a estos productos.



7.000 millones de dólares

En 2024 se vendieron más de 23.000 millones de bolsitas de nicotina, lo que representa un aumento del 50 % frente al año anterior.

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Para 2025, el mercado global del "snus", también llamado "pouchs", alcanzó aproximadamente los 7.000 millones de dólares.

Las ventas se concentran principalmente en América del Norte, donde el crecimiento ha sido notable. De acuerdo con la OMS, una marca que en 2017 estaba presente en cerca de 9.000 puntos de venta en Estados Unidos, para 2024 ya se ofrecía en 150.000 establecimientos.

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Los "pouchs" también han ganado terreno en países europeos como Alemania, Polonia y Suecia, y se espera un incremento rápido en otras naciones, como Pakistán, según la organización.

"No se trata solo de una tendencia de mercado, es un desafío de salud pública que evoluciona rápidamente", subrayó Vinayak Prasad, responsable de la campaña de lucha antitabaco en la OMS.



Las estrategias de publicidad de las bolsitas de nicotina

Entre las estrategias de la industria para atraer a los jóvenes se encuentran envases llamativos y sabores como chicle o gomitas.

También se han apoyado en "influencers", campañas intensas en redes sociales y el patrocinio de conciertos y eventos deportivos como la Fórmula 1.

Prasad criticó la publicidad que promueve el consumo "discreto" del "snus", lo que facilita evitar la supervisión de padres y profesores, con eslóganes como "Olvida las reglas" o "En cualquier momento, en cualquier lugar".

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Además, cuestionó la publicidad engañosa que presenta los "pouchs" como menos nocivos que los cigarrillos o incluso como una herramienta para dejar de fumar.

"Las bolsas de nicotina no son productos libres de riesgo y no deberían comercializarse de manera que generen una nueva generación adicta", afirmó Prasad.

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Jorge Alday, director de STOP, una organización internacional que vigila a la industria tabacalera, coincidió y describió las bolsitas como "pequeñas semillas de una epidemia que las tabacaleras están plantando por todas partes".

En un comunicado dirigido a la AFP, advirtió que "la publicidad de las bolsas de nicotina hoy se parece mucho a lo que veíamos hace 10 años, antes de que estallara la epidemia de vapeo entre los jóvenes".

En su informe, la OMS instó a los gobiernos a fortalecer sus regulaciones, señalando que alrededor de 160 países aún no cuentan con legislación específica sobre la venta y el consumo de estos productos, y que solo 16 los han prohibido.

Entre las recomendaciones, el organismo plantea la prohibición o restricción estricta de los sabores, así como vetar la publicidad, promoción y patrocinio de las bolsitas de nicotina.

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También propone implementar controles rigurosos de edad y venta, advertencias sanitarias claras, empaques genéricos y altos impuestos para limitar su accesibilidad.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias

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ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE LA AGENCIA DE NOTICIAS AFP