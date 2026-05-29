Ocho estudiantes son acusadas de planear y provocar incendio en Kenia que mató a 16 niñas

Ocho estudiantes de un internado femenino de Kenia fueron detenidas, acusadas de planear y provocar el incendio que el día anterior causó la muerte de 16 de sus compañeras en la ciudad de Gilgil, anunció la Policía.

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Tras hablar con estudiantes y docentes, y después de revisar las grabaciones de seguridad disponibles, los agentes identificaron “a ocho alumnas como posibles sospechosas en relación con la preparación y ejecución del presunto incendio provocado” y ya se encuentran bajo custodia policial, según un comunicado de la Dirección de Investigaciones Criminales (DCI) publicado en su cuenta de la red social X.

"Los investigadores siguen tomando declaraciones y analizando todas las pruebas disponibles para reconstruir el desarrollo de los hechos, establecer todas las circunstancias del suceso y determinar el móvil", explicó la policía keniana en un comunicado.



El equipo de investigación se encuentra analizando la escena del siniestro en el edificio residencial Meline Waithera, de dos plantas.



¿Qué pasó con las víctimas del incendio en Kenia?

Dieciséis alumnas murieron y 79 resultaron heridas en el incendio declarado en la madrugada del jueves en un dormitorio de la escuela femenina Utumishi de Gilgil, situada a unos cien kilómetros al norte de Nairobi.



Según la policía, los dieciséis cuerpos fueron hallados en el dormitorio incendiado, ubicado en la planta superior de un edificio de dos niveles que podía albergar a 270 alumnas en 135 literas. Sufrió "extensos daños" a causa del fuego, mientras que la planta baja permaneció "prácticamente intacta", indicaron autoridades.

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Hasta ahora no se precisó cuántas internas se encontraban en el dormitorio en el momento del incendio.

Los cuerpos de las 16 estudiantes ya fueron trasladados a la morgue del Hospital de Referencia del Subcondado de Naivasha, a la espera de las pruebas forenses y su identificación formal.

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Otras 79 estudiantes fueron hospitalizadas tras el incidente y de las que al menos siete permanecen ingresadas, según informó el ministro de Educación, Julius Ogamba.

Los investigadores continúan trabajando para "determinar el punto de origen del incendio, analizar las huellas de combustión, identificar posibles fuentes de ignición, la presencia de algún acelerante y evaluar las instalaciones eléctricas (...) con el fin de establecer la causa y el desarrollo exacto de los hechos", aseguró la policía.

El internado, que daba alojamiento a 815 estudiantes -de las que siete se encontraban durmiendo fuera de allí- de educación secundaria a unos 120 kilómetros de Nairobi, ha sido cerrado para facilitar las investigaciones sobre las causas del incendio.

Muchos estudiantes viven en internados en Kenia, herencia de los misioneros y de la colonización británica.

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EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS EFE/AFP