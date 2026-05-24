¿Fin de la tensión? EE. UU. habla de “buenas noticias” sobre diálogo con Irán

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, afirmó este sábado en Nueva Delhi que el mundo podría recibir "buenas noticias" en las próximas horas sobre el estrecho de Ormuz y el programa nuclear iraní, aunque advirtió de que no supondrían una resolución definitiva.



"Hemos avanzado algo en las últimas 48 horas trabajando con nuestros socios en la región del Golfo en un esquema que, si tiene éxito, podría dejarnos no solo con un estrecho completamente abierto", declaró Rubio en una rueda de prensa junto al canciller indio, S. Jaishankar.

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Esto implicaría "un estrecho abierto sin peajes", agregó, añadiendo que el borrador contempla abordar "algunos de los puntos clave que sustentaron las ambiciones de armas nucleares de Irán en el pasado".

Rubio deslizó que el anuncio formal de las noticias recaerá en el presidente de EE.UU., Donald Trump, quien podría pronunciarse en las próximas horas.



A pesar de calificar los progresos preliminares como significativos, el jefe de la diplomacia estadounidense matizó que este entendimiento en la región del Golfo es un proceso de transición y no supone un estatus definitivo.



"Creo que hay buenas noticias en ese frente, aunque no definitivas (...) No quiero restar importancia a eso, pero también quiero matizarlo diciendo que todavía nos queda trabajo por hacer", agregó Rubio.

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El jefe de la diplomacia estadounidense recordó que el estrecho de Ormuz es una vía navegable internacional de la que el régimen de Teherán "no es dueño" y calificó de ilegal la amenaza iraní de destruir buques comerciales que la utilizan.

Rubio insistió en que la preferencia de EE. UU. es encontrar una salida diplomática negociada. "Preferiría mil veces que yo y el Departamento de Estado resolvamos este problema a que lo resuelva el Departamento de Guerra, pero el problema se va a resolver de una forma u otra", sentenció.

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Donald Trump reveló horas antes que se están discutiendo los aspectos y detalles finales de un "memorando de entendimiento sobre la paz con Irán", el cual incluirá la reapertura del estrecho de Ormuz y será anunciado próximamente.

Pakistán confirmó este domingo que espera acoger las próximas rondas de negociaciones sustantivas entre Washington y Teherán en Islamabad "muy pronto", tras un primer intento el pasado abril que terminó sin entendimiento.

Por otro lado, la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, informó de que el memorando de entendimiento que ambas partes afirmaron ayer que están ultimando priorizar el fin de la guerra en todos los frentes, incluido el Líbano.

El posible pacto incluiría la “recuperación gradual del volumen de tránsito marítimo existente antes de la guerra” en el estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán desde el inicio del ataque de EE.UU. e Israel el 28 de febrero, a lo que Washington respondió imponiendo un cerco naval sobre puertos y buques del país persa desde el 13 de abril.

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“Lo que contemplaría el posible acuerdo no sería una vuelta completa al estado previo (a la guerra), sino únicamente la recuperación del volumen de tránsito de buques existente antes del conflicto”, señaló la fuente.

Estados Unidos, a su vez, se comprometería a suspender temporalmente las sanciones y a liberar parte de los activos iraníes congelados en el extranjero desde la primera fase del acuerdo, como condición para la entrada en vigor del memorando de entendimiento.



La cuestión nuclear

La agencia Fars, también cercana a la Guardia Revolucionaria iraní, reportó, citando a fuentes informadas anónimas, que el borrador del posible acuerdo entre Irán y Estados Unidos no incluye ninguna cláusula sobre compromisos nucleares iraníes.

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Según estas fuentes, todos los asuntos relacionados con el programa nuclear han sido aplazados a unas negociaciones de 60 días posteriores a la firma del acuerdo de paz.

Por lo tanto, Irán no asumiría en este primer pacto ningún compromiso para entregar sus reservas nucleares o cerrar sus instalaciones, como ha estado exigiendo Washington.

Tanto Irán como EE.UU. se mostraron optimistas sobre el avance de las negociaciones de paz.

AGENCIA EFE