Fiscal le disparó a una jueza dentro de un tribunal y un preso impidió que la volviera a atacar

Una jueza recibió un disparo en un tribunal de Estambul, en Turquía, por parte de su exmarido, un fiscal, que fue sometido por un preso que estaba en el lugar, según informaron medios de ese país.

El incidente tuvo lugar dentro de un tribunal en el lado asiático de Estambul alrededor de la 1:00 p.m. de este martes 13 de enero, dijo la agencia de noticias DHA.



¿Cómo se produjo el ataque?

La jueza Asli Kahraman resultó gravemente herida cuando su exmarido, Muhammet Cagatay Kilicaslan, que se encontraba en la misma sala que ella, sacó una pistola y le disparó a la magistrada, según un comunicado de la Fiscalía que reprodujo el diario turco Cumhuriyet. El tiro impactó en la cadera de la víctima, informó el periódico Sozcu.

El fiscal estaba a punto de disparar de nuevo, pero fue detenido por un preso que cumplía condena en régimen abierto (libertad condicional) y trabaja en el juzgado como repartidor de té.



Según testigos citados por la emisora NTV, el fiscal atacó a la jueza porque se negaba a aceptar el fin de una relación sentimental entre los dos. (Lea también: Capturado hombre que apuñaló más de 50 veces a su pareja en Engativá)



Kahraman recibió primeros auxilios en el lugar antes de ser trasladada de urgencia al hospital, donde se dijo que se encontraba en condición estable.

Kilicaslan fue detenido por intento de homicidio y debe comparecer ante el tribunal principal de Estambul.

El incidente provocó una enérgica condena por parte de la plataforma Detendremos los Femicidios. "Una jueza recibió un disparo con un arma de fuego por parte de su exmarido, un fiscal, a la vista de todos en el Tribunal de Anatolia Kartal de Estambul, el mismo lugar donde los perpetradores deberían ser castigados", afirmó un comunicado en X, añadiendo que "las mujeres pueden ser asesinadas con armas de fuego incluso dentro de los juzgados".

Turquía no recopila cifras oficiales sobre feminicidios y deja esa tarea en manos de organizaciones de mujeres que recogen datos sobre asesinatos y otras muertes sospechosas a partir de informes de prensa.

Los datos recopilados por Detendremos los Femicidios muestran que en 2025, 294 mujeres fueron asesinadas por hombres y 297 mujeres fueron encontradas muertas en circunstancias sospechosas.

De esa cifra, poco más de una de cada tres (o el 35 por ciento) fueron asesinadas por sus maridos, mientras que el 57 por ciento murió a causa de armas de fuego.

Grupos de derechos humanos dicen que las muertes clasificadas como sospechosas o suicidio en Turquía han aumentado desde que Ankara se retiró de una convención internacional sobre la violencia contra la mujer en 2021. Ese acuerdo, denominado Convenio de Estambul, exige que los países establezcan leyes destinadas a prevenir y perseguir la violencia contra la mujer.

