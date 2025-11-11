En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
TRAGEDIA DE ARMERO
IVÁN MORDISCO
ACCIDENTE BOGOTÁ
JAIME ESTEBAN MORENO
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Fiscalía de Turquía pide 2.000 años de cárcel para alcalde de Estambul por supuesta corrupción

Fiscalía de Turquía pide 2.000 años de cárcel para alcalde de Estambul por supuesta corrupción

Según la Fiscalía, Ekrem Imamoglu, principal figura de la oposición y futuro candidato para enfrentarse al actual presidente turco, lleva diez años actuando como "jefe de una banda" dedicada a delitos económicos.

Por: EFE
Actualizado: 11 de nov, 2025
Comparta en:
Editado por: William Moreno Hernández
Ekrem Imamoglu.
Ekrem Imamoglu.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad