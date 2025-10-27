En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MAGNICIDIO MIGUEL URIBE
HURACÁN MELISSA
LAURA BLANCO
JOSÉ MARÍA ACEVEDO
COLOMBIA FEMENINA
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / VIDEOS | Reportan terremoto de magnitud 6.1 en Turquía: hay varios edificios destruidos; detalles

VIDEOS | Reportan terremoto de magnitud 6.1 en Turquía: hay varios edificios destruidos; detalles

El temblor se pudo sentir en Estambul y tuvo su epicentro en la provincia de Balikesir. Autoridades informan de al menos tres edificios destruidos.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 27 de oct, 2025
Comparta en:
Reportan terremoto de magnitud 6.1 en Turquía
Reportan terremoto de magnitud 6.1 en Turquía
REDES SOCIALES

Publicidad

Publicidad

Publicidad