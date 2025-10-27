VIDEOS | Reportan terremoto de magnitud 6.1 en Turquía: hay varios edificios destruidos; detalles

Un terremoto de magnitud 6,1 sacudió el oeste de Turquía este lunes 27 de octubre, con temblores que se sintieron en Estambul y otras ciudades, según informó la agencia de emergencias del país, la Presidencia de Gestión de Desastres y Emergencias (AFAD, por sus siglas en turco). El hecho se reportó a las 22:48 hora local (2:48 p. m. hora Colombia) y también se sintió en la turística ciudad de Esmirna.

El sismo fue registrado en la provincia de Balikesir, con epicentro en el municipio de Sindirgi, a una profundidad de 5,99 kilómetros, conforme señaló el servicio de emergencias turco, que además detalló que el temblor se pudo sentir también en Estambul, situado a unos 200 kilómetros más al noreste, y en otras provincias vecinas.

La agencia de noticias privada DHA difundió imágenes de al menos una casa destruida y otras dañadas por el sismo en la localidad montañosa de Sindirgi. "Tras el terremoto, que también se sintió en las regiones circundantes, AFAD y todos sus equipos... han comenzado a trabajar sobre el terreno", declaró el ministro del Interior, Ali Yerlikaya. La televisión turca NTV también emitió imágenes de al menos un edificio derruido, fachadas con elementos dañados y algún coche alcanzado por cascotes en Sindirgi, aunque sin aclarar si hay heridos.



📌 Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem Bursa'da da hissedildi; deprem anı güvenlik kamerasında



📎 https://t.co/WEitI6OkoK pic.twitter.com/W9JtVs3MSk — Demirören Haber Ajansı (@dhainternet) October 27, 2025

Doğruhaber, periódico turco, indicó que, conforme con los reportes iniciales, al menos un edificio en el centro de Sindirgi quedó completamente destruido. En declaraciones citadas por el medio se indicó que el alcalde del distrito de la provincia de Balıkesir, Turquía, Serkan Sak, confirmó que hay "edificios derrumbados", mientras que el gobernador del Sindirgi, Doğukan Koyuncu, informó a un reportero de la Agencia de noticias Anadolu (AA) que el trabajo de campo continúa: "Actualmente hay destrucción en varias zonas. Aún no hemos detectado víctimas; seguimos rastreando. Aún no hay noticias negativas de las aldeas. Nuestro trabajo de campo continúa".

Hay que destacar que el ministro de Salud de Turquía, Kemal Memisoglu, publicó en su cuenta oficial de X que, hasta el momento, "no se ha reportado ningún incidente adverso a las unidades del Ministerio" y confirmó que se está "monitoreando de cerca la situación en coordinación con todas las instituciones pertinentes".

📌 Balıkesir Sındırgı'daki 6.1 büyüklüğündeki deprem Manisa'da da hissedildi, Gördes'te bazı evlerde hasar oluştu; deprem anı kamerada



📎 https://t.co/WEitI6NMzc pic.twitter.com/LXK8ZqHbDC — Demirören Haber Ajansı (@dhainternet) October 27, 2025

"Deseo de corazón una pronta recuperación a todos los ciudadanos afectados por el terremoto de magnitud 6.1 ocurrido en Balıkesir Sındırgı y que también se sintió en las provincias circundantes", añadió en su pronunciamiento, en el que no especificó de personas fallecidas o heridas. Según la información recopilada del sitio web de la Presidencia de Gestión de Desastres y Emergencias, tras el sismo de 6.1 se reportaron en el distrito 26 réplicas. La primera se produjo a las 22:50 p. m. (hora local) con una magnitud de 4,2, hasta las 23:34 en varios reportes de temblores de magnitudes de 4 o superiores y profundidades que variaron entre 5,1 y 23,88 kilómetros.

El diario Gündem Kıbrıs Gazetesi publicó un comunicado del ministro del Interior, Ali Yerlikaya, en el que se informó que no hubo pérdidas de vidas y que tres edificios y una tienda quedaron destruidas. "Un terremoto de magnitud 6,1 se produjo en Balıkesir Sındırgı. Todos los equipos de AFAD y las instituciones pertinentes iniciaron de inmediato los estudios de campo sobre el sismo, que también se sintió en las provincias circundantes. Ofrezco mis mejores deseos a nuestros ciudadanos afectados por el terremoto. Que Dios proteja a nuestro país y a nuestra nación de los desastres", precisó el funcionario.

Sindirgi, un municipio de 32.000 habitantes, fue ya epicentro el pasado 10 de agosto de un terremoto, también de magnitud 6,1, que causó un muerto y medio centenar de heridos, dañando 16 edificios. Además, el 28 de septiembre tuvo lugar un sismo de magnitud 5,4 en Simav, situado en la misma falla geológica, unos 70 kilómetros más al este, en la provincia de Kütahya, sin causar en este caso daños de consideración.

Se debe destacar que Turquía está atravesada por varias fallas geológicas que han causado catástrofes en el país. Entre estas emergencias ocurrió un terremoto en febrero de 2023 que causó la muerte de al menos 53.000 personas.

*CON INFORMACIÓN DE EFE Y AFP.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL.