Video|Fractura de clavícula para Connor Zilisch tras festejar en el techo de su auto

Lo que debía ser una celebración más en la brillante temporada de Connor Zilisch terminó en un episodio insólito que encendió las alarmas en el automovilismo estadounidense. El joven piloto de 19 años, considerado la gran promesa de Nascar, ganó su sexta carrera del año en la Serie Xfinity, pero pocos minutos después estaba siendo trasladado de urgencia a un hospital.

El incidente ocurrió justo después de cruzar la meta y estacionar su Chevrolet número 88. Entre vítores y aplausos, Zilisch se subió al techo del auto para saludar a la afición. Sin embargo, un mal apoyo y el pie izquierdo aparentemente atrapado en la malla de la ventanilla provocaron que perdiera el equilibrio. Cayó de frente contra el pavimento de concreto, en una escena tan impactante que la cadena The CW Network interrumpió la transmisión para ir a comerciales.

Según ESPN, el piloto fue atendido de inmediato en el centro médico de la pista y luego trasladado a un hospital para exámenes más completos. Las pruebas descartaron lesiones en la cabeza, pero confirmaron una fractura de clavícula. Horas después, Zilisch llevó tranquilidad a sus seguidores con un mensaje en X:

"Gracias a todos por comunicarse. Salí del hospital y ya me estoy recuperando. Agradezco a los médicos por su rápida atención y porque no fue peor."



El ganador de la jornada

La jornada había comenzado de forma prometedora para Zilisch, quien partió desde la pole position. En la vuelta 65, un contacto con el auto de su compañero de equipo Shane van Gisbergen lo relegó del primer lugar al quinto. Sin embargo, en un reinicio posterior, recuperó terreno y lideró las últimas cuatro vueltas hasta quedarse con la victoria.

“Fue un trabajo excelente remontando y tomando la delantera”, comentó su jefe de equipo, Mardy Lindley, a SiriusXM NASCAR Radio. “Rezo para que esté bien. Creo que lo estará.”

La caída obligará a Zilisch a ausentarse de la carrera de la Copa en Watkins Glen, donde planeaba completar una exigente triple participación en el fin de semana, luego de competir también en las Series de Camionetas y Xfinity.

No es la primera vez que el piloto se ve forzado a parar por una lesión: a comienzos de temporada ya había perdido una carrera en Texas tras un accidente en Talladega que le provocó problemas de espalda. Aun así, desde su regreso ha firmado 11 resultados consecutivos entre los cinco primeros y cinco victorias.

Un festejo que terminó mal…



El ganador del NASCAR Xfinity, Connor Zilisch, se rompió la clavícula al celebrar su victoria. pic.twitter.com/ThJAl83As3 — Formuleros (@formuleros_py) August 10, 2025

CAMILA RAMOS

*Con información de AFP.

