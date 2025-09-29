En vivo
Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Frisby España ahora está usando Chocoramo: lanzó producto con el tradicional ponqué colombiano

Frisby España ahora está usando Chocoramo: lanzó producto con el tradicional ponqué colombiano

En medio de la disputa legal que mantiene con la empresa colombiana de Frisby, el restaurante empezó a usar el ponqué para sus ventas. “Deberían ser un poco más originales, con productos locales”, dicen en redes.

Por: Sandra Soriano Soriano
Actualizado: 29 de sept, 2025
