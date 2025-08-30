Frisby España emprende acciones legales en Colombia por amenazas de muerte contra su portavoz

La compañía Frisby España vuelve a resonar en los titulares luego de anunciar acciones legales en Colombia tras las amenazas de muerte que ha recibido su portavoz y representante autorizado Charles Dupont. La empresa explicó en un comunicado difundido en redes sociales que Dupont y el grupo Orbes & Zúñiga Abogados iniciaron una colaboración jurídica para garantizar los derechos del vocero.

Las intimidaciones llevaron al ejecutivo a contratar representación legal que abogue por su protección, pues, al parecer, el tema ya fue más allá de una simple disputa empresarial. Según lo que informó la empresa y el bufete de abogados, Dupont no solo ha sido víctima de amenazas de muerte, sino también de hostigamientos contra su familia, mensajes intimidatorios en redes sociales, difusión de información privada y divulgación de atributos falsos que atentan contra su buena imagen.

"Rechazamos categóricamente cualquier forma de violencia, incitación al odio o linchamiento mediático. Ningún desacuerdo comercial o jurídico puede justificar que una persona o su familia vean comprometidos derechos básicos como la vida, la seguridad, la honra y la dignidad", se lee en el comunicado.



La estrategia jurídica que manejara la empresa

La estrategia legal que manejará la empresa consta de tomar acciones penales y de protección en Colombia para que las amenazas que ha recibido el hombre sean investigadas. En adición, la firma indicó que también se harán "gestiones jurídicas frente a medios tradicionales y digitales". Lo anterior, para evitar que se difundan acusaciones falsas.



Frisby España reiteró que aunque aún se está llevando a cabo un litigio sobre la marca, espera que el debate legal en escenarios jurídicos y no se transforme en ataques de estigmatización.

"Confiamos en que las instituciones colombianas y la sociedad en general respaldarán el derecho de toda persona a ser tratada con dignidad y respeto", finaliza la misiva.



¿Por qué Frisby y no otro nombre?

Dupont explicó en una entrevista con el medio El País, que la elección del nombre no fue algo al azar, de hecho, tiene su razón de ser y se trata de una estrategia para el negocio enfocada en el mercado nostálgico, pues en palabras de él sabían que "es un tipo de cocina que los sudamericanos en Europa esperan desde hace mucho".

De igual manera, el hombre señaló que la controversia creció mucho más de lo que se imaginaba. "La realidad es que no pensé que iba a ser tan grande (...) No imaginaba que la marca Frisby Colombia era algo tan sentimental y que era incluso un asunto de orgullo nacional”.



Las ciudades en las que estará Frisby España

En un video publicado en redes sociales, Dupont reveló detalles de las sedes con las que contará la franquicia Frisby España. El portavoz dijo que tendrán doce puntos de venta, de los cuales dos serán restaurantes principales ubicados en Madrid y Barcelona y el resto serán cocinas ocultas, es decir puntos en los que solo se realizan entregas o domicilios, en ciudades principales de España. "La meta es abrir en 2025, estamos trabajando muy duro para que los restaurantes principales abran en 2025. Tenemos muchísimas ganas de abrir".

