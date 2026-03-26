Así fue el choque judicial en el caso de Noelia Castillo, joven que recibió eutanasia en España

El caso de Noelia Castillo ha conmocionado el mundo. La joven de 25 años este jueves recibió la eutanasia tras quedar parapléjica y sufrir durante años con dos enfermedades psiquiátricas: un trastorno límite de la personalidad y otro obsesivo compulsivo. La prensa española confirmó que se llevó a cabo el procedimiento en su habitación ubicada en Barcelona, tras una larga batalla judicial con su padre, quien desde el principio manifestó su desacuerdo con la decisión.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Noelia contó para el programa 'Y ahora Sonsoles', del canal español Antena 3, que vivió con un profundo dolor durante mucho tiempo, pues residió en un centro de menores, la relación con su familia fue compleja y fue víctima de abuso sexual en diversas ocasiones. La última de ellas fue por parte de tres hombres a las afueras de una discoteca, en 2022.

En octubre de ese año, precisamente, se lanzó de un quinto piso en un intento de quitarse la vida, pero el impacto le causó un daño en la médula irreversible que la dejó parapléjica, con meses en las que no pudo mover sus piernas. "Antes de pedir la eutanasia veía mi mundo muy oscuro. No tenía metas ni objetivos. Siempre me he sentido sola, nunca me he sentido comprendida y nunca han empatizado conmigo. (...) No tengo ganas de nada, ni de salir ni de comer. Dormir se me hace muy difícil, tengo dolores físicos diarios", aseguró en la entrevista.



La justicia falló a su favor dos años después de acudir a los juzgados para que garantizaran el procedimiento, a pesar de lo manifestado por su padre. La joven indicó que esperaba "morir guapa" y a solas: Yo les he dicho cómo quiero que sea. Quiero morirme mona. Siempre he pensado que quiero morirme guapa. Me pondré el vestido más bonito que tenga y me maquillaré... algo sencillo”.



El choque judicial por el caso de Noelia Castillo

El caso llegó al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y al Tribunal Constitucional, los cuales defendieron la decisión de Noelia. Una magistrada, incluso, dijo que la mujer "tiene conservadas sus capacidades para tomar todo tipo de decisiones". Luego, su historia pasó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que nuevamente rechazó paralizar la eutanasia.



El abogado del padre de Noelia, José María Fernández, habló para Noticias Caracol en vivo antes de que la joven muriera, y aseguró que Noelia se podía "incluso levantar" y subir escaleras: "Ella tiene una cierta movilidad, una cierta independencia. Sus principales problemas son de índole psiquiátrica. Ella tiene un trastorno límite de la personalidad y un trastorno obsesivo compulsivo con ideas suicidas". Añadió que sí sentía dolor, pero que este, con las pautas médicas, estaba "perfectamente controlado".

Publicidad

"La ley de la eutanasia preceptúa que además el dolor tiene que estar cualificado. Es decir, la ley habla de lo que llama situación de eutanasiabilidad. Y en este sentido, tiene que haber una situación que sea en el tiempo progresivamente de deterioro. Y segundo, tiene que ser un dolor que sea intolerable para la víctima y para el paciente en este caso", explicó, y afirmó que en el caso de la joven española "no se ha comprobado nunca que la situación sea de degeneración progresiva. Al contrario, parece que estaba mejorando con el tratamiento".

El abogado, no obstante, admitió que la historia de la joven fue "muy triste, muy trágica, en la que los servicios nacionales sanitarios fallaron abruptamente. Ella debió recibir tratamiento psiquiátrico hace tiempo, cosa que que no hizo". Indicó que la relación con sus padres fue "complicada", y que se trata de "una familia disfuncional". La situación se agravó por sus enfermedades psiquiátricas: "Antes de lanzarse por el quinto piso, ella ya había intentado ingerir varias veces medicamentos y demás".

Publicidad

Finalmente, Fernández manifestó que los padres "están resignados, dolidos, lógicamente un poco perplejos por la repercusión que han tenido a nivel mediático. Han tenido mucho tiempo para ir asumiendo la posibilidad de que esto pasase".



"Es un agujero que tiene la ley": organización defensora de la eutanasia

Monserrat Colominas, vocera de la organización Derecho a Morir Dignamente en Cataluña, también habló con Noticias Caracol en vivo, y dijo que la ley en donde se describe la eutanasia en España "está realizada desde un punto de vista administrativo, con lo cual hace que cualquier persona de tu entorno pueda hacer una alegación, que es lo que ha pasado en el caso de Noelia".

Explicó que es una ley que inició en 2021, pero que hasta ahora no habían ocurrido problemas de este tipo: "Su padre, apoyado en este caso por Abogados Cristianos, ha hecho recursos, uno detrás de otro. Este es un agujero, por decir de alguna manera, que tiene la ley. Cuando se ejecutó, nadie pensó que esto pudiera suceder, al contrario, porque de hecho es una ley garantista, que quiere decir que la persona siempre es la que decide, está en el punto de mira".

Acerca de la lesión irreversible que sufrió Noelia en su médula, la experta indicó: "Es su voluntad delante de una situación que no quiere seguir padeciendo, y que además no tiene un final. A lo mejor es una enfermedad que tiene un camino que puede ser más o menos largo, si entre medio no se interrumpe. Por ejemplo, una ELA, con lo cual sabes que acabarás en una silla de ruedas, alimentada por una sonda, etcétera... es decir: 'Bueno, yo no quiero llegar hasta aquí' ".

LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL DIGITAL