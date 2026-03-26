Noelia Castillo ya recibió la eutanasia en España: esto se sabe del procedimiento

Noelia Castillo, la joven de 25 años que luchó en los tribunales con su padre por recibir la eutanasia, recibió el procedimiento este jueves en una residencia de Barcelona (España), según confirmó el diario El País. Desde hace dos años había solicitado poder morir dignamente, luego de quedar parapléjica y ser víctima de un abuso sexual múltiple en 2022. "Yo simplemente quiero irme en paz y dejar de sufrir", aseguró hace unos días en una entrevista en el programa 'Y ahora Sonsoles', del canal español Antena 3.

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La asociación Abogados Cristianos, la cual defendía al padre de la joven, manifestó que intentó hasta el último momento parar el procedimiento, y publicó el siguiente mensaje en X: “Ya se ha ejecutado la eutanasia a Noelia. Pedimos oraciones por su alma y su familia. Descanse en paz”.

Noelia, pocos días antes de su fallecimiento, narró que desde que era una niña vivió diversas situaciones que afectaron su salud mental. Algunas de ellas fueron el divorcio y la relación con sus padres, además de sus enfermedades psiquiátricas, pues fue diagnosticada con trastorno límite de la personalidad y trastorno obsesivo compulsivo, con pensamientos suicidas. Sin embargo, el momento que marcó un antes y un después fue el abuso sexual múltiple del que fue víctima en 2022. En octubre de ese año, intentó quitarse la vida y se lanzó de un quinto piso, pero el fuerte impacto le causó una lesión medular irreversible, quedando parapléjica.



"Antes de pedir la eutanasia veía mi mundo muy oscuro. No tenía metas ni objetivos. Siempre me he sentido sola, nunca me he sentido comprendida y nunca han empatizado conmigo. (...) No tengo ganas de nada, ni de salir ni de comer. Dormir se me hace muy difícil, tengo dolores físicos diarios", aseguró la joven de 25 años antes de recibir la eutanasia.



Antena 3 informó que el procedimiento al que fue sometida consiste en la administración de tres fármacos por vía intravenosa: los dos primeros inducen la sedación profunda y el tercero, que es más potente, provoca la parada respiratoria. Todo el proceso dura aproximadamente 15 minutos y está diseñado para garantizar una muerte sin sufrimiento.

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Noelia, por otro lado, aseguró que quería fallecer en su habitación ubicada en una residencia de Barcelona, donde indicó que era su “zona de confort”. “Yo les he dicho cómo quiero que sea. Quiero morirme mona. Siempre he pensado que quiero morirme guapa. Me pondré el vestido más bonito que tenga y me maquillaré... algo sencillo”, relató. Invitó a su familia para despedirse, pero dijo que en el momento de su muerte prefería estar sola. "No quiero ser ejemplo de nadie, simplemente es mi vida y ya está”, sentenció.



La larga batalla legal de Noelia con su padre

La batalla legal inició cuando, en abril de 2024, Noelia pidió someterse a la muerte digna, la cual fue aprobada inicialmente por la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña. Sin embargo, su progenitor tres meses después, en julio, expresó su intención de suspender el proceso, solicitud fue aceptada en agosto de ese año por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 12 de Barcelona.

Tanto la joven como su padre acudieron ante un juez, frente al cual la joven ratificó su decisión y denunció "coacciones" por parte de su entorno. Dos semanas después, la magistrada encargada autorizó la eutanasia argumentando que Noelia "tiene conservadas sus capacidades para tomar todo tipo de decisiones".

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Abogados Cristianos recurrió entonces al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y luego al Tribunal Constitucional, los cuales fallaron a favor de la joven. La última instancia estuvo a cargo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que nuevamente rechazó paralizar la eutanasia. Noelia afirmó en la entrevista con Antena 3 que su progenitor "nunca" iba a respetar su decisión.

"Me quería poner a mi nombre la casa que ha comprado para poder seguir cobrando la pensión por hijo a cargo. Después de eso, no quiere poner la casa a mi nombre, ni pagar el entierro, ni va a ir a la eutanasia, ni al entierro, y dice que no quería saber nada más de mí. Que para él ya estaba muerta. Yo lo entiendo. Es padre y no quiere perder a una hija, pero no me hace caso. No me llama nunca, no me escribe nunca. Lo único que hace es traerme comida. ¿Para qué me quiere viva? ¿Para tenerme en un hospital?", afirmó la joven.

Su madre, Yolanda, por otro lado, mostró su tristeza y desacuerdo frente a la decisión de su hija. Sin embargo, afirmó que la ib a acompañar hasta el final. "No tengo una varita mágica para decir: 'Esto lo paro', porque una tal juez está decidiendo sobre la vida de mi hija...lo están decidiendo personas que no la han parido. (...) Si ella no quiere vivir, yo ya no puedo más. No estoy conforme, pero estoy a su lado", aseguró.

LAURA VALENTINA MERCADO

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