Revelan videos de Noelia Castillo, joven que recibirá eutanasia, grabados por su padre: "Guapa"

Luego de tres años de una batalla judicial con su padre por recibir la eutanasia, este jueves Noelia Castillo, una joven española de 25 años, será sometida al procedimiento en una residencia de Barcelona. Noelia ha asegurado que quiere "descansar", pues ha tenido una vida llena de situaciones difíciles como enfermedades psiquiátricas y abuso sexual. Además, comentó que en 2022 quedó parapléjica, por lo que a diario sufre diversos "dolores físicos" que le dificultan dormir y hacer otras actividades.

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Su familia se ha mostrado en desacuerdo con su decisión, y su progenitor acudió a un grupo de juristas denominado Abogados Cristianos para intentar impedir a toda consta el procedimiento. La batalla legal llegó incluso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que nuevamente autorizó la eutanasia para la joven, pues ella afirma que no se ha comunicado con su padre y que él "no ha respetado" su voluntad: "Me quería poner a mi nombre la casa que ha comprado para poder seguir cobrando la pensión por hijo a cargo. Después de eso, no quiere poner la casa a mi nombre, ni pagar el entierro, ni va a ir a la eutanasia, ni al entierro".

Sus padres, al agotar las últimas herramientas judiciales que tenían, han afirmado que esperan hasta el último momento para que la joven se retracte de su decisión. Mientras tanto la historia de Noelia le ha dado la vuelta al mundo. La joven relató que vivió gran parte de su infancia en un centro tutelado, un lugar que ofrece protección para población vulnerable, debido a la situación y el divorcio de sus padres. Además, desde los 13 años recibe tratamiento psiquiátrico por un trastorno límite de la personalidad y otro obsesivo compulsivo.



Su vida tuvo un antes y un después en octubre de 2022, cuando intentó quitarse la vida y se lanzó de un quinto piso, quedando parapléjica. Meses antes, según comentó en entrevista con el programa 'Y ahora Sonsoles', del canal Antena 3, fue víctima de un abuso sexual múltiple por parte de tres hombres. "Antes de pedir la eutanasia veía mi mundo muy oscuro. No tenía metas ni objetivos. Siempre me he sentido sola, nunca me he sentido comprendida y nunca han empatizado conmigo", aseguró.



Revelan videos de Noelia Castillo

El medio español OkDiario dio a conocer una serie de videos, presuntamente, grabados por el padre de la joven. En los clips se ve que Noelia caminó con dificultad tras meses de no poder mover sus piernas. El hombre que habla en las grabaciones, quien sería el padre de la española, la anima en su recuperación. "Con cuidado, eh, mira usted qué máquina. Estamos paseando por Badalona, todo chula ella, ya mismo está corriendo… Mírame, anda que no, mira qué máquina (...) Un besito, tira un beso. Adiós, guapa", afirma.



En algunos de los videos se le ve subiendo y bajando unas escaleras con muletas. "Mírame, di hola, grabando…. ¡Acción! (…) Mírame un poco ya si quieres que estoy grabando. Joder, subes seguido, mira al papá… Bajar cuesta más, ¿a que sí?", dice el hombre mientras la graba. Noelia también pronuncia algunas palabras de cómo se siente en ese momento.

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"Cuando llevas todo el día andando cansada, estás machacada, sobre todo esa semana", asegura. Su interlocutora le responde que "puede usar el andador todo el tiempo que quiera", a lo que Noelia responde: "Cuando estoy cansada me siento (en el andador), pero es que me hago unas pateadas que te cagas".

José María Fernández, el abogado del padre, asimismo, aseguró para Noticias Caracol en vivo que la joven se ha recuperado en los últimos años: "Ella es paraplégica, ella se puede incluso levantar, puede subir escaleras, tiene una cierta movilidad, una cierta independencia. Sus principales problemas son de índole psiquiátrica. Ella tiene un trastorno límite de la personalidad y un trastorno obsesivo". Por otro lado, según lo mencionado por OkDiario, tiene una esperanza de vida de 50 años.

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Esto se sabe de la eutanasia de Noelia Castillo

Este jueves se tiene planeado que sedarán a Noelia y le pondrán la inyección en su habitación ubicada en Barcelona, donde afirma sentirse en su “zona de confort”. Sobre sus últimas horas de vida, la joven aseguró: "Yo les he dicho cómo quiero que sea. Quiero morirme mona. Siempre he pensado que quiero morirme guapa. Me pondré el vestido más bonito que tenga y me maquillaré... algo sencillo”.

Noelia añadió que invitó a su familia para despedirse, pero en el momento de su muerte quiere estar sola. Según Antena 3, se trata de un procedimiento que consiste en aplicar tres fármacos por vía intravenosa: los dos primeros inducen la sedación profunda y el tercero, que es más potente, provoca la parada respiratoria. Todo el proceso dura aproximadamente 15 minutos y está diseñado para garantizar una muerte sin dolor.

LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

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