Ginecólogo fue hallado sin vida en su consultorio luego de ser denunciado por abuso

Hay conmoción en Puerto Rico por el hallazgo del cuerpo del ginecólogo Dr. Carlos René Báez Marín, el 22 de julio en una oficina del Doctors’ Center Hospital en Manatí. La investigación por la muerte del médico de 63 años trascendió cuando se confirmó que el profesional estaba siendo investigado por presunta agresión sexual a una paciente, según confirmó la Policía de Puerto Rico.

Lo que más ha indignado de este caso es que, aunque el ginecólogo ya había sido condenado anteriormente por delitos sexuales, tenía vigente su licencia para practicar la medicina. Tan solo le había suspendido el documento por un año, luego de haberse declarado culpable de los delitos y regresó a los consultorios.

Fue personal de enfermería del hospital quien localizó el cuerpo cubierto con bolsas plásticas en su consultorio de ginecología. Además, se encontró un arma de fuego, a pesar de que Báez Marín no tenía licencia vigente para portarla. Las circunstancias están bajo investigación oficial. Las autoridades no han emitido aún la causa de muerte, y los resultados del Instituto de Ciencias Forenses están pendientes. La policía no ha descartado ninguna hipótesis, incluyendo enfermedad repentina o muerte autoinfligida.



Detalles sobre la denuncia contra el médico

El día antes de su muerte, el doctor Báez Marín había sido citado por la División de Delitos Sexuales del CIC en Arecibo para una querella presentada por una paciente por presunta agresión sexual. La cita estaba programada para el 30 de julio, pero nunca se concretó, pues fue encontrado sin vida.

Además, las autoridades revelaron que el médico enfrentaba antecedentes penales en Estados Unidos. Su licencia médica fue suspendida durante un año por delitos sexuales, luego recuperó el permiso para ejercer en Puerto Rico, según indicó el medio local El Nuevo Día.

Según medios puertorriqueños, en 2003 fue sentenciado en el estado de Florida a 14 meses de prisión y un año de libertad supervisada por agresión sexual, y estuvo en el registro oficial de ofensores sexuales. El portal Prison Legal News señaló que fue acusado formalmente por tres cargos de abuso sexual a personas bajo custodia, entre noviembre de 2002 y enero de 2003, en el Centro Médico Federal (FMC) de Carswell, Texas.

Fuera del centro sanitario, poco se sabe del médico más allá de su residencia en Aguas Buenas y su carácter reservado. Aunque muchos lo veían como un profesional serio, esta dualidad entre servicio y acusaciones ha llevado a replantear cómo se supervisa la salud sexual de los pacientes y la ética profesional.

El Colegio de Médicos Cirujanos y el Departamento de Salud han expresado su disposición a cooperar con la investigación. La División de Delitos Sexuales del CIC continúa recabando testimonios. Expertos en salud mental han instado a destinar más recursos a profesionales sometidos a estrés laboral, dado que situaciones de crisis personal muchas veces quedan invisibilizadas dentro del gremio médico.

