Grave ataque contra ciudadano en Irlanda del Norte: piden no divulgar video de Belfast en redes

La Policía de Irlanda del Norte hizo un llamamiento a la calma después de que un apuñalamiento en Belfast por parte de un sospechoso sudanés, captado en un video explícito, provocara llamamientos a protestas contra la migración por parte de figuras de la extrema derecha británica.

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El Servicio de Policía de Irlanda del Norte (PSNI) prometió aumentar su presencia en las calles de la provincia británica después de que las imágenes del incidente del lunes 8 de junio por la noche, compartidas en internet, provocaran conmoción, condena y exigencias de manifestaciones inmediatas.

Las tensiones ya se han intensificado en Gran Bretaña tras los violentos enfrentamientos ocurridos la semana pasada en Southampton, al sur de Inglaterra, por la actuación policial en el asesinato de un joven estudiante blanco que fue apuñalado mortalmente por un hombre sij británico.



¿Cómo fue el ataque en Belfast?

El video grabado muestra a un hombre encima de otro que yace en la calle, apuñalándolo varias veces en la cabeza y el cuello con un cuchillo, en lo que figuras de extrema derecha afirmaron que fue un intento de decapitación.



Acto seguido, se podía observar cómo varias personas intervenían y reducían al agresor, justo cuando llegó la policía.



La Policía de Irlanda del Norte (PSNI) informó que el hombre arrestado bajo sospecha de intento de asesinato tiene unos 30 años, es sudanés y se encontraba legalmente en el Reino Unido, después de haber revelado inicialmente que se creía que era somalí.

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El subcomisario Ryan Henderson declaró que la policía no tenía "ninguna información que sugiriera que se tratara de un incidente relacionado con el terrorismo" e hizo hincapié en que la investigación aún estaba en sus inicios.

La víctima, un hombre de unos 40 años, "fue trasladada al hospital con heridas importantes en los ojos y graves cortes en la espalda y la cara", declaró en una rueda de prensa.

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Los agentes recuperaron en el lugar de los hechos lo que se cree que es un cuchillo de cocina, confirmó Henderson.

También hicieron un llamamiento a "cualquier persona que haya presenciado este incidente, o que pueda haber grabado imágenes con una cámara de salpicadero o de circuito cerrado de televisión (CCTV) de la zona que puedan ayudar en la investigación", para que se ponga en contacto con ellos.

El primer ministro británico, Keir Starmer, calificó el ataque de "horrible" y "repugnante. No tolero en absoluto escenas de violencia tan abominables como esta en nuestras calles".

Una ama de casa de 31 años y madre de un hijo que vive cerca dijo que el incidente había aterrorizado al vecindario. "Ahora vivimos con miedo", declaró a la AFP. (Lea también: Video | Trump le grita a periodista tras ser cuestionado sobre acusaciones de fraude electoral)



'Del miedo a la ira'

Los líderes de los cinco principales partidos políticos de Irlanda del Norte emitieron un comunicado conjunto condenando el incidente, en el que afirmaron que "este tipo de brutalidad no tiene cabida en nuestra sociedad. Pedimos calma y espacio para que la justicia siga su curso".

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Los líderes y la policía instaron a la gente a no compartir el video, señalando que su "naturaleza gráfica solo serviría para retraumatizar a los implicados". Pero numerosas cuentas en redes sociales vinculadas a los llamados "patriotas" compartieron las imágenes, instando a la gente a "protestar contra la inmigración masiva a sus comunidades", un año después de que los disturbios por motivos raciales sacudieran Irlanda del Norte.

Henderson dijo que entendía que la gente estaba "experimentando una gama de emociones, desde el miedo hasta la ira".

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"Nuestros agentes tienen la función de facilitar y dar cabida a las protestas pacíficas", dijo, al tiempo que advirtió sobre el riesgo de que se repitan los disturbios generalizados contra los inmigrantes que ocurrieron el pasado mes de junio. "Nadie necesita que esto se repita. Esto solo causa daños a las comunidades locales... por lo que hago un llamamiento a la calma y a la seguridad de todas nuestras comunidades", expresó.

El diputado norirlandés Gavin Robinson, del Partido Unionista Democrático (DUP), afín al Reino Unido, afirmó en el Parlamento que el sospechoso se encontraba en el Reino Unido con un visado de cinco años.

Henderson declaró a los periodistas que el sospechoso, que vivía cerca del lugar del ataque, había entrado en el Reino Unido desde Irlanda, al sur, tras haber llegado primero a Dublín.

"Lo ocurrido anoche tendrá profundas implicaciones para la cohesión social en este país", dijo Robinson, instando al gobierno a "reconocer que la inmigración descontrolada debe terminar".

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La inmigración se ha convertido en un tema candente en la política británica y ha contribuido al ascenso en las encuestas del partido de extrema derecha Reform UK.

Destacadas figuras de la extrema derecha británica, entre ellas el activista antiinmigración Stephen Yaxley-Lennon, también conocido como Tommy Robinson, se encontraban entre quienes difundieron las imágenes del ataque.

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Algunas cuentas publicaron numerosos lugares donde se planeaban protestas a última hora del martes, señalando que se había instado a los negocios a cerrar a partir de las 5:30 de la tarde.

Irlanda del Norte fue escenario de más de una semana de disturbios el pasado mes de junio, provocados por dos adolescentes rumanos acusados ​​del presunto intento de violación de una colegiala en Ballymena, al noroeste de Belfast. Posteriormente, los cargos fueron retirados "por falta de pruebas".

En 2025, Gran Bretaña continental también fue escenario de violentos disturbios durante las protestas contra la inmigración, dirigidas principalmente contra hoteles utilizados para alojar a solicitantes de asilo.

AGENCIA AFP

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL