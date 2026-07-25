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Conductor embistió a varias personas en marcha del Orgullo LGBT en Berlín: hay al menos un muerto

La clausura de los festejos fue cancelada y la policía pidió a los participantes que "no crucen" el parque por el bosque, sino que utilicen únicamente las calles.

Por: AFP
Actualizado: 25 de jul, 2026
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Conductor embistió a varias personas en marcha del Orgullo LGBT en Berlín: hay al menos un muerto
Conductor embistió a varias personas en marcha del Orgullo LGBT en Berlín: hay al menos un muerto -
Getty Images

Al menos una persona murió y más de 15 personas resultaron heridas en el parque Tiergarten de Berlín probablemente atropelladas por un auto al finalizar la marcha del Orgullo LGBTIQ+ el sábado, informó la policía de la capital alemana. "Se presume que un vehículo entró en el parque Tiergarten, atropelló a varias personas y las hirió", declaró la policía por WhatsApp. La misma fuente agregó que los heridos están siendo atendidos y que hay una búsqueda activa de sospechosos.

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La clausura de los festejos fue cancelada y la policía pidió a los participantes que "no crucen" el parque por el bosque, sino que utilicen únicamente las calles. "Váyanse a casa, por favor", pidieron los organizadores en Instagram. Más temprano, cientos de miles de personas habían participado en la marcha del Orgullo, llamada Christopher Street Day (CSD) en Alemania. El final del desfile iba a realizarse en la calle del 17 de Junio, una larga arteria que atraviesa el Tiergarten hasta la Puerta de Brandeburgo.

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ÁNGELA URREA PARRA
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