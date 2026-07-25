Choque entre dos buses en Siria deja al menos 35 muertos y 30 heridos: esto se sabe

Al menos 35 personas murieron y otras 30 resultaron heridas este sábado en un trágico choque entre dos autobuses en la carretera que une Deir al Zur (este de Siria) y Damasco, informaron fuentes oficiales.

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El Ministerio de Salud aseguró que el "saldo de víctimas por la colisión de dos autobuses de pasajeros en la carretera Deir al Zur-Damasco asciende hasta el momento a 35 fallecidos y 30 heridos", indicó la agencia oficial de noticias siria, SANA.

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