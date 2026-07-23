¿Todavía hay posibilidad de encontrar personas con vida en Venezuela? Esto dicen expertos

A un día de cumplirse un mes de los terremotos que devastaron La Guaira y parte de Caracas, una nueva alerta por un posible hallazgo de sobrevivientes volvió a concentrar la atención de familiares, rescatistas y voluntarios. Sin embargo, las autoridades aclararon que, hasta el momento, no existen señales confirmadas de personas con vida entre los escombros.

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Durante la madrugada del 23 de julio, equipos de rescate ingresaron nuevamente a la estructura identificada como OPP 26, en La Guaira, luego de que algunos sensores detectaran ondas de calor que hicieron pensar en la posibilidad de encontrar sobrevivientes. La expectativa creció entre quienes permanecen desde hace semanas en el lugar buscando noticias de sus seres queridos.

No obstante, la corresponsal de Noticias Caracol en Venezuela, Beatriz Adrián, informó que Protección Civil desmintió esa versión mediante un comunicado oficial.



"Durante la madrugada, referente a presuntos rescates de sobrevivientes en la estructura de La Guaira OPP 26, es falsa, es decir, que no hay indicios de vida en este lugar según los trabajos que han estado realizando", explicó la periodista al citar el pronunciamiento de las autoridades.



Pese a la aclaración, las labores de rescate no se han detenido. Equipos especializados y voluntarios siguen excavando túneles entre los restos de las edificaciones para intentar recuperar a las personas que permanecen desaparecidas.

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Uno de los rescatistas explicó que el objetivo del operativo no ha cambiado, independientemente del resultado que encuentren.

"Nosotros no dimos información de que hay vida o no hay vida, nosotros solo estamos trabajando, estamos haciendo túnel, estamos haciendo el trabajo para tratar de ayudar a esta gente aquí, porque nos piden ayuda para que podamos sacar, aunque sean muertos, para darle un buen entierro". Afirmó Dilan González, rescatista voluntario.

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El mismo equipo aseguró que ha permanecido trabajando durante toda la noche desde que surgió la alerta generada por los sensores térmicos.

"No hemos dormido, hemos estado trabajando constantemente para sacar la persona; si está con vida, sacarla, y si lamentablemente está fallecida, se saca para darle un entierro que se merece".

¿Por qué se activó la alarma?

De acuerdo con la información reportada por este medio, uno de los especialistas mexicanos que participa en las labores explicó que los sensores térmicos pueden detectar calor emitido por cuerpos sin vida, lo que podría haber originado la falsa alarma registrada durante la madrugada.

Por esa razón, los expertos hablan únicamente de indicios, mas no de evidencias que permitan confirmar la existencia de sobrevivientes.

Además, las autoridades también advirtieron que en redes sociales comenzaron a circular videos de rescates ocurridos durante los primeros días posteriores a los terremotos, los cuales han sido compartidos como si correspondieran a hechos recientes.

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¿Hay posibilidades de hallar vida?

La periodista de Noticias Caracol Stephanie Valencia recorrió la denominada zona cero en La Guaira y explicó por qué algunos especialistas consideran que aún existen hipótesis que justifican continuar con las labores de búsqueda.

Según relató, uno de los edificios colapsados, el OPP 33, estaba conformado por dos torres que, tras el terremoto, terminaron una sobre la otra. Los apartamentos de los niveles superiores cayeron sobre los inferiores y, de acuerdo con ingenieros que inspeccionan la estructura, el minimercado ubicado en el primer piso habría quedado completamente sepultado.

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Los especialistas consideran que el colapso pudo haber dejado cavidades o "triángulos de vida", espacios que podrían haber quedado entre los escombros.

El ingeniero voluntario Gilbert Hernández explicó que, si algunas personas hubieran quedado atrapadas en esos espacios y además tuvieran acceso a alimentos y bebidas del minimercado, existiría una posibilidad teórica de supervivencia. Sin embargo, insistió en que se trata únicamente de una hipótesis.

Durante la inspección también señaló que las labores son especialmente complejas debido a que los rescatistas deben avanzar por túneles estrechos, muchas veces arrastrándose entre los restos de concreto.

Al referirse a esa posibilidad, indicó: "Los técnicos o los profesionales hablan de indicios, porque no descartan que existan posibilidades de vida, pero tampoco lo aseguran".

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"Yo, como colaborador, siempre he mantenido esa esperanza de encontrar a alguien todavía, de ver ese milagro", añadió.

Entretanto, las autoridades mantienen que, hasta el momento, no existen señales confirmadas de personas con vida en las estructuras inspeccionadas.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co