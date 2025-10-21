En vivo
Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
MUNDO  / Murió la cantante Paulina Tamayo, 'La grande del Ecuador, a los 60 años

Murió la cantante Paulina Tamayo, 'La grande del Ecuador, a los 60 años

Paulina Tamayo fue una de las voces más queridas en Ecuador. Su hijo anunció detalles sobre las honras fúnebres.

Por: María Paula González
Actualizado: 21 de oct, 2025
Paulina Tamayo
Paulina Tamayo fue una de las artistas más reconocidas del Ecuador -
Foto: Redes sociales

