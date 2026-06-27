Habilitan envíos de dinero a Venezuela sin costo hasta el 10 de julio

Gracias a una alianza entre Western Union y Supergiros, operado a través de Acciones & Valores, se habilitó el envió de dinero a Venezuela sin ningún costo por tiempo limitado. Las entidades han recordado que los dos terremotos que afectaron al país vecino han provocado que la gente necesite insumos básicos como agua potable, alimentos, medicamentos y materiales para reparaciones de emergencia.

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“En situaciones de desastre natural, la inyección rápida de capital directamente a los afectados es una de las vías de ayuda más efectivas. Eliminar las tarifas de intermediación financiera internacional garantiza que cada peso enviado por familiares o donantes desde Colombia se convierta en apoyo real sobre el terreno, sin descuentos de ningún tipo. Esta medida busca acelerar la recuperación y brindar un soporte vital en los primeros y más críticos días de la emergencia”, señalaron. (Lea también: Las plataformas para reportar y localizar desaparecidos en Venezuela tras los terremotos)



¿Dónde se aplicará el envío de dinero a Venezuela sin costo?

Las compañías recalcan que no hay costo de comisión y tendrá vigencia hasta el 10 de julio del presente año.

Sobre la cobertura en Colombia, Supergiros explica que se aplicará en las zonas en las que la entidad atiende en alianza con sus redes de extensión, lo que abarca Norte de Santander, la costa, el suroccidente, la Orinoquía, los Llanos Orientales y Bogotá. Agrega que “todas las transacciones se efectúan bajo la vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, garantizando que los fondos de ayuda lleguen de forma segura”.



"En momentos de emergencia tras el sismo, la solidaridad debe traducirse en acciones rápidas. Nuestro objetivo al eliminar estos costos es asegurar que las familias cuenten con el 100% de los recursos para reconstruir sus hogares", manifestó Edgar Páez, presidente ejecutivo de Supergiros.



Por su parte, Mario Cohén, country manager para Colombia, Panamá y Venezuela, dijo que "el acceso rápido a fondos es una cuestión de supervivencia. Al quitar las tarifas de envío, queremos asegurarnos de que la ayuda fluya sin barreras financieras conectando a quienes desean ayudar en Colombia con quienes lo necesitan en Venezuela".

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Las entidades confían en que con esta eliminación temporal de costos se dinamice el flujo de recursos hacia las zonas afectadas en Venezuela durante las próximas dos semanas, “sirviendo como un canal vital de ayuda humanitaria ciudadana”.

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