Hallan bóveda secreta del expresidente paraguayo Santiago Peña bajo una piscina: ¿qué hay dentro?

La Fiscalía de Paraguay ordenó una operación de registro de una lujosa vivienda de verano de Santiago Peña como parte de la investigación por el caso de Ueno Bank, cuya intervención llevó a la destitución del ahora exgobernante, acusado de nexos con esa entidad. Peña, un economista de 47 años que había asumido la Presidencia en 2023, permanece bajo prisión preventiva por orden de un juez en el Regimiento Guardia Presidencial, una unidad militar a la que fue trasladado por razones de seguridad y donde está alojado en una habitación "normal".



Dos días después de ser declarado culpable por el Senado de "mal desempeño de funciones" y de su detención dentro de esta pesquisa, Peña volvió a ser centro de atención de la opinión pública, tras conocerse el ingreso de un equipo del Ministerio Público a un inmueble de su propiedad en la ciudad de San Bernardino (centro), ubicada a unos 50 kilómetros de Asunción, la capital del país, según un comunicado de la Fiscalía.



La bóveda secreta de Peña

En las imágenes compartidas por el organismo de investigación se observaba a los fiscales Silvia González, Cristhian Benítez y Elena Fiore encabezar a un grupo de funcionarios que recorrió la vivienda, cuya existencia fue denunciada en enero de 2025 por el diario ABC Color, lo que desató entonces una polémica en el país.

Según la acusación de Fiscalía, Ueno Bank habría otorgado a Peña en mayo de 2024 "dos préstamos simultáneos" por 3.548.000.000 guaraníes (unos 577.192 dólares al cambio actual) destinados "a financiar la construcción de su vivienda en San Bernardino". Este préstamo, agrega el documento, debía pagarlo con cuotas mensuales de 239.000.000 guaraníes (38.880 dólares), "equivalentes a seis veces su remuneración presidencial". Además, la imputación del Ministerio Público explica que el expresidente "habría intervenido en circunstancias relacionadas con la colocación, renovación y permanencia de importantes sumas de dinero provenientes de entidades públicas y previsionales" en la entidad.

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Durante el allanamiento, se descubrió una bóveda secreta construida bajo una piscina y oculta detrás de una puerta de acero blindado. Cuenta con un robusto sistema de seguridad que requiere de datos biométricos como reconocimiento facial y una contraseña, por lo que todavía no ha logrado abrirse y no se sabe qué es lo que contiene ni si el expresidente tuvo tiempo de sacar todo lo que contenía.



"No pudimos terminar con la labor que estábamos realizando justamente porque encontramos una bóveda de seguridad" de "alta complejidad", dijo el lunes en conferencia de prensa la fiscal Silvia González, que señaló que volverán al lugar con el "dispositivo correspondiente" para abrirla. Los investigadores evalúan pedir la colaboración de la esposa de Peña, Leticia Ocampos, o de otros familiares para desbloquearla, explicó el fiscal Christian Benítez al medio local ABC. También evalúan una detonación controlada. También podrían contactarse con el fabricante vía orden judicial para poder entrar y ver lo que se encuentra en el interior de esta caja.



Sin embargo, el abogado de Peña, Ricardo Preda, dijo en diálogo con Noticias Caracol que no era una bóveda secreta sino “una sala de pánico, que obviamente no puede ser abierta con facilidad desde afuera”. Agregó que “una primera puerta solamente podría ser abierta con una identificación facial y habíamos ofrecido que lleven a Santiago Peña al lugar para que pueda acceder a esa primera puerta”. Sobre la segunda puerta, su cliente indicó “dónde se encuentran las llaves para ingresar a esa habitación”, declaró.

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“Solamente tiene un aire acondicionado porque no terminó de ser preparada con otros equipos mobiliarios porque esa casa no tiene mucho tiempo de haberse construido”, aseguró el defensor.



"Fraude monumental"

La Iglesia católica reclamó la "urgente" devolución de los ahorros a los afectados por el que denominó como un "fraude monumental", y pidió sanciones ejemplares para los responsables. "Solicitamos, pedimos, demandamos la urgente devolución del dinero de todas las personas estafadas", sentenció el obispo Ricardo Valenzuela, en la homilía durante su tradicional misa dominical desde la Basílica de Caacupé, erigida en el centro del país en honor a la Virgen de Caacupé, la patrona nacional.

"Con profunda tristeza, vemos que nuestra gente humilde fue golpeada en donde más le duele, en su necesidad diaria", afirmó Valenzuela, quien a lo largo de la eucaristía hizo alusión a aquellas personas cuyos recursos para "el pago de sus servicios básicos y otras necesidades elementales" quedaron congelados. Mientras que el Arzobispado de Asunción llamó a no "desconocer ni minimizar la indignación, la frustración y el dolor de la sociedad", y consideró que las autoridades "no pueden ni deben actuar como si todo hubiera vuelto a la normalidad".

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La caída en desgracia de Ueno ha afectado a unos 2,94 millones de clientes, que van desde personas del común hasta instituciones del Estado, en su mayoría previsionales, cuyos recursos quedaron congelados, como el Instituto de Previsión Social (IPS) -una de las mayores cajas pensionales del país- y la represa binacional de Itaipú, y las de unos 32.000 jubilados. (Lea también: Nueve autos de lujo, dos aeronaves y un yate: los bienes incautados en el caso Ueno en Paraguay)



Devolución de dinero

Desde el jueves, cerca de 1,2 millones de personas recuperaron un total de 168 millones de dólares, según datos del Banco Central. Este lunes comenzaron a recibir anticipos de hasta 20.000 dólares clientes con depósitos superiores a ese monto y también aquellos que mantienen deudas con el banco, a quienes se les descuentan las cuotas vencidas. Sin embargo, el fondo de garantías no cubre reintegros mayores a los 36.000 dólares por cuenta, lo que genera incertidumbre respecto al destino de fondos públicos que se encontraban en Ueno, como los del Instituto de Previsión Social, que gestiona jubilaciones. En esos casos, la recuperación de bienes desviados puede ser crucial para restituir los depósitos.

El lunes, el Senado aprobó por unanimidad el nombramiento de Jorge Schreiner como nuevo presidente del Banco Central. En paralelo, Pedro Alliana comenzó una reorganización de su gabinete, tres días después de asumir el poder en reemplazo de Peña. El mandatario también anunció alivios tributarios para los afectados por la caída de Ueno.

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NOTICIAS CARACOL/EFE/AFP