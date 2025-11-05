En vivo
Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Maduro aprueba propuestas para “pasar a la lucha armada” si Venezuela es atacada por EE. UU.

Maduro aprueba propuestas para “pasar a la lucha armada” si Venezuela es atacada por EE. UU.

“El Partido Socialista Unido de Venezuela debe proceder a su aplicación inmediata”, dijo. Diosdado Cabello afirmó antes que quien se meta con el país tendrá "una pelea de años, de décadas y cuidado, de siglos".

Por: EFE
Actualizado: 5 de nov, 2025
Editado por: Sandra Soriano Soriano
Maduro aprueba propuestas para “pasar a la lucha armada” si Venezuela es atacada por EE. UU.
Instagram de Nicolás Maduro

