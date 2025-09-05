Hamás publica video de dos rehenes israelíes al cumplirse 700 días de la ofensiva en Gaza

La organización islamista Hamás publicó este viernes 5 de septiembre, cuando se cumplen 700 días desde que Israel empezará su ofensiva contra Gaza, un nuevo video en el que aparecen los rehenes Guy Gilboa-Dalal y Evyatar Daviv.

Ambos cautivos, aparecen dentro de un coche y aseguran estar en ciudad de Gaza, donde las tropas israelíes prosiguen con su ofensiva con el objetivo de tomar su control totalmente. (Lea también: Por lo menos 21.000 niños en Gaza han quedado con una discapacidad por la guerra, según la ONU)

Este es el segundo video en el que aparece el rehén Gilboa-Dalal, puesto que en febrero el grupo palestino ya había publicado otro de este joven israelí. En estas últimas imágenes, el hombre menciona en hebreo haber estado cautivo durante 22 meses, lo que podría indicar que la grabación se hizo recientemente.



Según avanzaba este viernes el periódico israelí Haarezt, el Ejército ha advertido a los familiares de los rehenes que, en medio de la campaña militar para conquistar la ciudad de Gaza, Hamás va a aumentar "el terrorismo psicológico" con la publicación de más videos de sus seres queridos para presionar al Gobierno israelí.

El Ejército también les informó de que la nueva ofensiva contra ciudad de Gaza "aumenta las probabilidades de que los rehenes resulten heridos o muertos, y de que los muertos desaparezcan", de acuerdo con la información del Haarezt.



Israel intensifica bombardeos en Gaza

El ejército israelí afirmó que bombardeó un edificio en el que Hamás había instalado "infraestructuras utilizadas para preparar y llevar a cabo ataques contra las tropas".

"Antes del ataque, se tomaron medidas de precaución para limitar los daños causados a la población civil, incluyendo avisos previos, el uso de munición de precisión, vigilancia aérea e inteligencia", agrega la nota.

Una hora antes del bombardeo de este viernes, el ejército israelí afirmó haber "identificado una importante actividad terrorista de Hamás en una amplia variedad de infraestructuras de Ciudad de Gaza, especialmente en edificios de gran altura", y advirtió que, "en los próximos días, atacará estructuras que se han convertido en infraestructura terrorista en Ciudad de Gaza: cámaras, centros de mando de observación, posiciones de francotiradores y antitanques, y complejos de mando y control".

Una infografía animada que acompañaba al primer comunicado mostraba una cámara de video en lo alto del inmueble con un "centro de mando de observación" de Hamás y una "ruta de túneles subterráneos".

"Las noticias sobre el inicio de los bombardeos israelíes contra edificios de apartamentos son aterradoras. Todo el mundo está asustado y no sabe adónde ir", afirmó Ahmed Abu Wutfa, de 45 años, que vive en la quinta planta de un edificio al oeste de Ciudad de Gaza.

"Mis hijos están aterrorizados y yo también. No hay ningún lugar seguro, solo esperamos que la muerte llegue pronto", declaró por teléfono a AFP.

La Defensa Civil de Gaza reportó este viernes 19 muertos en bombardeos israelíes en Ciudad de Gaza y sus alrededores, una zona en la que, según estimaciones de la ONU, viven casi un millón de personas.

