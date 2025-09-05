Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
EE. UU. - VENEZUELA
UNIVERSIDAD NACIONAL
CORTES DE AGUA
VALERIA AFANADOR
COLOMBIA VS. BOLIVIA EN VIVO
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO
DAYRO MORENO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Hamás publica video de dos rehenes israelíes al cumplirse 700 días de la ofensiva en Gaza

Hamás publica video de dos rehenes israelíes al cumplirse 700 días de la ofensiva en Gaza

Ambos afirman estar cautivos en la Franja, donde Israel bombardeó un edificio que Israel afirmó era usado por Hamás, a quien acusó de “terrorismo psicológico” con la divulgación de imágenes de rehenes.

Por: EFE
Actualizado: septiembre 05, 2025 08:52 a. m.
Comparta en:
Editado por: Sandra Soriano Soriano
Hamás publica video de dos rehenes israelíes al cumplirse 700 días de la ofensiva en Gaza
Captura de pantalla