“No hay ningún anuncio inminente”: Kevin Hasset sobre aranceles para Colombia

El director del Consejo Nacional Económico de EE. UU. se refirió a los anuncios de Donald Trump sobre imponer nuevos aranceles para Colombia. El presidente Petro llamó a consultas al embajador en Washington.

Por: Cristian Ávila Jiménez
Actualizado: 20 de oct, 2025
Petro y Trump.jpg
Presidentes Gustavo Petro, de Colombia, y Donald Trump, de Estados Unidos. -
Fotos: AFP

