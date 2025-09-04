Publicidad

MUNDO  / Por lo menos 21.000 niños en Gaza han quedado con una discapacidad por la guerra, según la ONU

Por lo menos 21.000 niños en Gaza han quedado con una discapacidad por la guerra, según la ONU

Sufren de “estrés psicológico, depresión, ataques de pánico, llanto continuo y trauma”, indica el informe. Agrega que en algunos casos deben huir “en condiciones inseguras e indignas, como arrastrándose por la arena o el barro”.

Por: EFE
Actualizado: septiembre 04, 2025 01:53 p. m.
Por lo menos 21.000 niños en Gaza quedaron con una discapacidad por la guerra, según la ONU
En Gaza, 40.500 niños han sufrido heridas de guerra -
AFP