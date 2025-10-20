En vivo
La famosa cadena Pizza Hut cierra 68 establecimientos debido a crisis económica

La cadena estadounidense Pizza Hut, anuncia el cierre en 68 sucursales y 11 puntos de reparto luego de enfrentar una fuerte crisis económica en el Reino Unido, teniendo que despedir a 1.210 trabajadores.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 20 de oct, 2025
Pizza Hut pasó de tener casi 240 restaurantes en el Reino Unido hace cinco años a solo 132.
X: @PizzaHutBogCol / Pexels

