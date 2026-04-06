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Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Pablo Escobar habría planeado secuestrar a Michael Jackson: hijo del narcotraficante revela detalles

Pablo Escobar habría planeado secuestrar a Michael Jackson: hijo del narcotraficante revela detalles

La serie 'Dear Killer Nannies', de Disney+ y Hulu, muestra la vida de Juan Pablo Escobar Henao cuando fue niño y creció al lado de su padre Pablo Escobar y miembros del cartel de Medellín.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 6 de abr, 2026
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Pablo escobar y michael jackson
El hijo de Escibar era fan del artista
Getty Images/Colprensa-AFP

'Dear Killer Nannies: Criado por sicarios' es una serie que encarna las vivencias de Juan Pablo Escobar Henao durante su infancia. Rodeado de lujos y protegido por los sicarios que entonces hacían parte del cartel de Medellín, la producción revive capítulos de la vida del hijo de Pablo Escobar. En uno de los ocho capítulos, el relato aborda un episodio hasta ahora desconocido por el mundo: el momento en que Escobar intentó secuestrar a Michael Jackson.

Escobar Henao, que hoy se llama Sebastián Marroquín, revive su crecimiento y la óptica del niño que era en ese entonces. Explora el entorno familiar de la casa de los Escobar y la convivencia con los asesinos a sueldo, que eran percibidos como “niñeras” por el pequeño “Juampi”. En la serie, Marroquín recuerda que de adolescente estaba interesado por la estrella del momento y el rey del pop, Michael Jackson.

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Los hechos se remontan a 1988, cuando Juan Pablo iba a cumplir años. Ad portas de la celebración, su padre pensó en contratar a Michael Jackson para que hiciera un show privado en Colombia. La suma planteada en contraprestación era millonaria, pero Escobar pensaba recuperar el pago de forma ilícita al secuestrar al artista. “La idea no era solo traerlo, había algo más detrás”.

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Según el relato, con este crimen Escobar pensaba pagar hasta tres millones de dólares por el concierto y luego privar de la libertad a Jackson. La serie atribuye esta idea a un rechazo que Escobar sentía hacia figuras representativas de Estados Unidos. Esa decisión de su padre hizo que Juan Pablo quisiera cambiar sus sentimientos, no solo de admiración hacia el cantante, sino frente a otros aspectos de su entorno. “Fue él mismo el que me hizo sentir que todo aquello que yo amara estaría en peligro”, dijo en uno de los capítulos.

Finalmente, el supuesto plan nunca se llevó a cabo. La serie indica que, con el cambio de ideas de Juan Pablo, quien afirmó que ya no seguía al rey del pop, desistieron de contratar a Jackson para la celebración. “Yo entendí muy rápido que querer algo podía ponerlo en riesgo”, reflexionó Marroquín en uno de los episodios, recordando la lógica que tuvo que adoptar al darse cuenta del entorno en el que vivía.

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