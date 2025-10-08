En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
PACTO HISTÓRICO
INPEC
VIRGINIA VALLEJO
NIÑA EN BOGOTÁ
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / El error de nuevos sospechosos en asesinato de B King y Regio Clown: un Mercedes y vaso de Starbucks

El error de nuevos sospechosos en asesinato de B King y Regio Clown: un Mercedes y vaso de Starbucks

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México reveló que se capturaron a cuatro personas más por el homicidio de los colombianos y hablaron de los cabos sueltos en el hecho que permitieron la relación con el caso. Detalles.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 8 de oct, 2025
Comparta en:
Vinculan a proceso a cuatro por la muerte de los colombianos DJ B-King y DJ Regio Clown
Vinculan a proceso a cuatro por la muerte de los colombianos DJ B-King y DJ Regio Clown
REDES

Publicidad

Publicidad

Publicidad