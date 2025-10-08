El error de nuevos sospechosos en asesinato de B King y Regio Clown: un Mercedes y vaso de Starbucks

En las últimas horas un juez del Poder Judicial del Estado de México vinculó a proceso a cuatro nuevos sospechosos por el homicidio de los colombianos Bayron Sánchez Salazar, conocido artísticamente como B King, y Jorge Luis Herrera Lemos, DJ Regio Clown, quienes fueron hallados desmembrados en un paraje de Cocotitlán, a un costado de la carretera México-Cuautla, en una zona descrita como oscura y sin vigilancia, cercana a los límites con el municipio de Tlalmanalco.

Las personas fueron identificadas por la Fiscalía de México por los nombres de Angélica Irais “N”, Luis Alberto “N”, José Luis “N” y Jaime “N", según reveló el medio local El Universal, que detalló que los sospechosos, no relacionados con las primeras detenciones de otros ciudadanos colombianos, estarían involucrados con el homicidio ocurrido tras el reporte de desaparición de los connacionales el pasado 16 de septiembre.

Conforme con la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, a Sánchez Salazar, de 31 años, y Herrera Lemos, de 35, se les perdió el rastro en la colonia Polanco después de asistir a un gimnasio ubicado sobre la avenida Masaryk. Allí fueron vistos juntos por última vez y a partir de ese momento se perdió toda comunicación con ellos. La alerta se generó cuando familiares y allegados dejaron de recibir mensajes o llamadas, lo que despertó la preocupación por su seguridad, especialmente tras el aviso de Sánchez, quien indicó a su mánager que iría a una reunión de almuerzo.



El 22 de septiembre, seis días después, sus cuerpos fueron identificados tras ser hallados decapitados y desmembrados el 17 de septiembre en una comunidad urbana, localizada a más de 50 kilómetros del punto donde fueron vistos en la capital de México, en Polanco. El nuevo avance en la investigación se dio a conocer con la imputación de las cuatro personas consideradas como "cooperadores" de los dos crímenes. El diario citado precisó que, hasta el momento, el ente acusador e investigador no ha aportado las pruebas para determinar que los detenidos sean los autores materiales.

Por su parte, el juez penal puntualizó que las autoridades tendrán dos meses para el cierre de la investigación y que, en ese lapso, los procesados permanecerán privados de su libertad en el penal de Chalco.



El cabo suelto que habrían dejado nuevos capturados: el Mercedes Benz, ADN y el vaso de Starbucks

Se debe destacar que la detención de estas personas ocurre en paralelo a la captura de otras cuatro, de nacionalidad colombiana, en la última semana identificados como: Yuli Catherine Felicidad Zapata, Yónier Alexánder Mantilla Gómez y Samuel Leandro Quintero Ruiz, todos de Cartago, Valle del Cauca, además de Juan Fernando Córdoba Rendón, oriundo de Obando. Sus capturas, según denunciaron familiares a W Radio y Poder Informativo, fue irregular, presentados culpables sin pruebas y capturados en lo que consideran un "falso positivo".

Actualmente, según determinó El País de México, la situación de los mencionados es incierta y, hasta el momento, conforme con sus carpetas judiciales, han sido presentados ante un juez por un delito de extorsión. Sin embargo, fuentes enteradas aseguraron que la Fiscalía tendría evidencias que permitirían la vinculación de los detenidos en el proceso de homicidio de los artistas. Por lo pronto, se denuncia que los procesados han sido sometidos a golpes, amenazas y torturas durante su captura y los interrogatorios posteriores.

Ahora la investigación en el asesinato dio un nuevo giro y los enfoques están dirigidos en los cuatro nuevos sospechosos, a quienes se les acusa por facilitar el vehículo Mercedes-Benz en el que habrían sido transportadas las víctimas desde la capital mexicana hacia Iztapalapa. La línea de indagación se mantuvo en el automóvil que fue registrado en cámaras de seguridad movimiento a los colombianos antes del asesinato.

Uno de los detenidos Jaime "N", de 62 años, es el principal señalado de prestar el vehículo color gris, donde, según un dictamen de la Fiscalía de México, citado por El Universal y El País, se encontró un vaso de Starbucks con un pitillo y un papel encima con un nombre y la fecha “16 de septiembre” escrita, mismo día en el que se vio a los artistas con vida. Las pruebas genéticas de los elementos mencionados comprobaron que los restos de saliva en el pitillo coinciden con el ADN de Bayron Sánchez.

El Universal reveló que, de acuerdo con la imputación de General de Justicia del Estado de México (FGJEM), entre las pruebas se identificó un taller donde pintaron los rines del Mercedez Benz de otro color antes de ocultarlo. Al parecer, la tarea se realizó para evitar que se reconociera el vehículo. En el sitio se halló el bote de pintura y las brochas usadas. Una testigo protegida habría advertido a las autoridades que en ese lugar se movían los señalados, a quienes también se les investiga por acusaciones de vender droga en la zona.

Por su parte, El País habló con Ángel Carrera, el abogado de Jaime "N", quien considera arbitraria la detención de su cliente, realizada el pasado 27 de septiembre en Nezahualcóyotl. Conforme con su relato, la captura fue irregular y realizada en compañía de su esposa y dos hijos, primero señalados de tener droga en su carro personal y luego dejados en libertad dos días más tarde para ser arrestados el mismo 29 de septiembre a las afueras de la Fiscalía de Asuntos Especiales, en Toluca, la capital del Estado.

“Así les hicieron a los colombianos. Los dejan salir caminando y a media cuadra los detienen. Se burla la ley mediante esas astucias de la Fiscalía. Ese es el modo de operar siempre. Te cargan con droga, o con una arma, o te dicen que tu carro está remarcado. Justifican una detención, después simulan un cohecho, y posteriormente te ponen a disposición por una orden de aprehensión. Se logró el objetivo, y eso permite que tú no puedas debatir el control de la detención”, explicó el jurista, quien detalló que la relación de Jaime "N" con el caso radica en que el Mercedes Benz incautado había sido propiedad suya, pero que fue vendido meses atrás.

El letrado señaló que en un principio el vehículo era de una fábrica de pinturas en el Estado de Puebla, luego de la aseguradora Atlas tras un siniestro y finalmente de Jaime "N", que se dedica a la compra, reparación y venta de carros siniestrados desde hace más de 20 años: "La Fiscalía tiene la información de que lo compró, pero lo vendió en el mes de mayo. De hecho, le dieron una moto y dinero en efectivo por la transacción, solo que no han encontrado la responsiva. Tiene los datos de a quién se lo vendió".

Carrera no compartió detalles de quién sería el comprador o proporcionó pruebas de la transacción. Los otros capturados, por su parte, no serían cercanos al hombre de 62 años. Al respecto, el abogado de Angélica Irais "N" aclaró que la mujer es dueña de un taller de hojalatería en Los Reyes La Paz, un municipio al oriente del Estado de México que colinda con Nezahualcóyotl, donde Jaime "N" vive con su familia, mientras que Luis Alberto "N" y José Luis "N" serían los administradores del mismo.

