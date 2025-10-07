En vivo
Alcaldesa electa fue apuñalada frente a su casa: su hijo adolescente dijo haberla encontrado

Alcaldesa electa fue apuñalada frente a su casa: su hijo adolescente dijo haberla encontrado

Iris Stalzer, que se posesiona en noviembre, sufrió varias heridas en el abdomen y la espalda. Según su hijo, que fue detenido, la mujer alcanzó a decir que la atacaron varios hombres.

Por: AFP
Actualizado: 7 de oct, 2025
Alcaldesa electa en Alemania fue apuñalada frente a su casa
Iris Stalzer, alcaldesa apuñalada en Alemania -
Bernd Henkel/DPA/AFP

