Alcaldesa electa fue apuñalada frente a su casa: su hijo adolescente dijo haberla encontrado

La alcaldesa electa de la ciudad de Herdecke, en Alemania, la socialdemócrata Iris Stalzer, resultó herida de gravedad este martes 7 de octubre tras ser apuñalada frente a su domicilio y se encuentra en estado crítico, según confirmó su partido.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El secretario general del Grupo Parlamentario del Partido Socialdemócrata (SPD), Matthias Miersch, expresó su profunda consternación por la agresión, aunque dijo no tener detalles sobre los motivos del ataque, que fue catalogado por el canciller Friedrich Merz como un "acto atroz".

Iris Stalzer, casada y con dos hijos adoptivos adolescentes, un joven de 15 y una de 17, acaba de ganar la segunda vuelta de los comicios locales del pasado día 28 de septiembre al imponerse con el 52,8% de los votos al candidato conservador Fabian Haas. (Lea también: Él es el alemán que se escondió en Santander tras escapar de psiquiátrico y hacer tiroteo en colegio)



¿Qué se sabe del ataque contra la alcaldesa electa?

Stalzer, de 57 años, fue hallada gravemente herida por su hijo en su apartamento, a donde se arrastró con varias lesiones de arma en abdomen y espalda, precisó el diario Bild, que agrega que los médicos de urgencias están luchando por su vida.



Fue encontrada "en su casa alrededor de las 12:40 p.m. (1040 GMT) con heridas que ponían en peligro su vida", dijo la emisora ​​pública WDR.

Publicidad

Su hijo adolescente afirmó que la propia alcaldesa Stalzer le comunicó que varios hombres la habían atacado en la calle, según el medio citado. Aún no está claro si la agresión tiene un trasfondo político, aunque tampoco se descartan motivos personales. El diario añadió que la Policía se llevó al adolescente esposado para interrogarlo.



Der Spiegel escribió que ya había habido un caso anterior de violencia doméstica en la casa de los Stalzer en el verano de 2025. La hija de la alcaldesa había utilizado un cuchillo contra la política, según el informe.

La edición digital del semanario Focus habla de 13 heridas por arma blanca en abdomen y espalda.

Publicidad

En declaraciones a ese medio, el SPDP de Herdecke, ciudad de 22.500 habitantes en el estado federado de Renania del Norte-Westfalia, en el oeste del país, dijo no tener constancia de amenazas recientes contra la alcaldesa.

El líder del grupo parlamentario del SPD expresó: “Nuestros pensamientos están con ella y esperamos que sobreviva a este terrible crimen... No podemos comentar sobre los antecedentes en este momento, pero estamos profundamente entristecidos”.

Por el momento, la Policía solo ha confirmado un operativo en el lugar.

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

Publicidad

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS EFE/AFP