Maestro de 40 años murió frente a su casa tras enfrentar pesada broma de sus estudiantes

Lo que comenzó como una broma por parte de un grupo de adolescentes a su profesor de matemáticas, terminó en tragedia. La comunidad de Gainesville, en Georgia, Estados Unidos, está de luto al perder a uno de sus más queridos maestros, luego de que algunos de sus estudiantes se reunieran en la casa del profesor para hacerle una broma.



¿Cómo ocurrieron los hechos?

Sobre las 11:40 de la noche del pasado viernes 6 de marzo, varios adolescentes se reunieron frente a la casa del profesor Jason Hughes para arrojar papel higiénico sobre los árboles y la fachada de su domicilio; una famosa broma en EE. UU. conocida como 'toilet papering'. El maestro, al notar que algo ocurría afuera de su vivienda, decidió salir a verificar.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Cuando el hombre de 40 años salió de su casa, los adolescentes quisieron huir del sitio, por lo que se subieron a dos vehículos que tenían estacionados en la zona. El profesor intentó seguir al grupo de jóvenes para identificarlos o detenerlos; sin embargo, tropezó y cayó sobre la acera.

En ese momento, una de la camionetas conducidas por los estudiantes atropelló al maestro que estaba sobre la calzada.



Varios adolescentes se bajaron de los vehículos e intentaron auxiliar al maestro de 40 años mientras llegaban los servicios de emergencia. Jason Hughes alcanzó a ser trasladado de urgencia a un hospital cercano con signos vitales, pero horas después falleció en el centro médico a causa de las heridas.



¿Qué pasará con los estudiantes?

Las autoridades han detallado que cinco jóvenes estuvieron involucrados en la broma contra el maestro Jason Hughes, quien dictaba matemáticas en la escuela secundaria North Hall High School.



Por ahora, solo uno de ellos enfrenta cargos por homicidio vehicular en primer grado, conducción imprudente y allanamiento. Se trata de Jayden Ryan Wallace, de 18 años, quien manejaba la camioneta que atropelló al maestro. El joven permanece bajo custodia mientras avanza la investigación y, según New York Post, se le fijó una fianza por 1.950 dólares.

Publicidad

En caso de ser hallado culpable, Wallace podría enfrentar una condena de entre tres y quince años de prisión por la gravedad de los cargos.

Los otros cuatro adolescentes fueron acusados de cargos menores por ingresar sin autorización a la propiedad del maestro y arrojar basura. WSBTV reveló sus identidades también: Elijiah Owens, Aiden Hucks, Ana Katherine Luque y Ariana Cruz. Las autoridades señalaron que todos tienen 18 años y asistían a la escuela en la que trabajaba Hughes.

Jayden Wallace (izquierda) y demás estudiantes que jugaron broma a maestro de Georgia - Foto: Hall County Sheriff

Publicidad

Por ahora, las autoridades no han establecido por qué los jóvenes decidieron jugarle esta broma al maestro de 40 años. Pero sí han detallado que Wallace y Ariana Cruz manifestaron públicamente su identificación con la fe cristiana. Momentos antes de la broma el joven había posteado en su perfil de Instagram el pasaje bíblico Romanos 10:9: "Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo".

Además, también se supo que Ana Katherine Luque es una miembro activa del club Distributive Education Clubs of America y sueña con ser cirujana.

Cabe destacar que, aunque la 'toilet papering' es una broma común entre estudiantes de fin de año en Estados Unidos, puede derivar cargos menores por vandalizar propiedad privada, allanamiento y daños materiales. Cuando los hechos provocan lesiones o muertes el proceso penal se agrava para los responsables.



¿Quién era Jason Hughes?

“Nuestros corazones están rotos. Jason Hughes era un esposo amoroso, un padre dedicado, y un maestro, mentor y entrenador apasionado que era querido y respetado por estudiantes y colegas. Dio tanto a tantas personas de numerosas maneras”, señaló en un comunicado la organización Fellowship of Christian Athletes, lugar en el que el hombre también trabajaba como entrenador de golf.

Además de ser maestro de matemáticas, medios locales detallaron que también era director escolar de North Hall para una organización llamada NG3, la cual se enfoca en desarrollar "el carácter en estudiantes de secundaria" a través de servicio comunitario y mentoría.

Publicidad

Jason Hughes, de 40 años, estaba casado con Laura Hughes, quien también trabaja como maestra de matemáticas en North Hall High School, con quien tuvo dos hijos.

El sábado 7 de marzo, en la secundaria se realizó un homenaje al maestro Jason Hughes al que acudieron estudiantes, docentes y personal administrativo de la escuela. Colegas, estudiantes y familias del profesor han lamentado su fallecimiento, recordándolo en redes sociales.

Publicidad

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL